Reuters: ЕС планирует поэтапно снимать санкции с Сирии — Finance.ua
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Reuters: ЕС планирует поэтапно снимать санкции с Сирии

Мир
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Reuters: ЕС планирует поэтапно снимать санкции с Сирии
Reuters: ЕС планирует поэтапно снимать санкции с Сирии
Европейский Союз планирует поэтапно приостанавливать многочисленные экономические санкции против Сирии, чтобы поддержать страну в переходном периоде, но в то же время сохранить рычаги влияния на нее.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Министры иностранных дел ЕС обсудят приостановку некоторых санкций на встрече 27 января в Брюсселе. Правительства стран начали пересматривать свою политику относительно Сирии после свержения режима Башара Асада и прихода к власти повстанцев из группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (HTS), которую ООН признает террористической.
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Уже подготовлены документы от отдела внешней политики ЕС, определяющие варианты поддержки перехода Сирии и дорожную карту ослабления санкций. В документах отмечают, что среди европейских столиц есть консенсус о необходимости смягчить санкции и «отправить положительный сигнал» новым властям.
«Однако несколько государств-членов ЕС призывают быть осторожными и сохранить определенные рычаги влияния на новую власть, если события будут развиваться не так, как надеялись», — говорится в документе.
Санкции ЕС включают запрет на импорт нефти из Сирии, на инвестиции в сирийскую нефтяную промышленность и замораживание активов Центрального банка Сирии в ЕС.
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Варианты поддержки Сирии, упомянутые в документе, среди прочего предполагают увеличение гуманитарной помощи, постепенную поддержку реконструкции, а еще — рассмотрение того, чтобы разрешить проживающим в Европе сирийским беженцам путешествовать туда и обратно в течение переходного периода.
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания и Нидерланды ранее призвали ЕС временно приостановить санкции против Сирии в сфере транспорта, энергетики и банков.
По материалам:
theБабель
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