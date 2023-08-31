Ретродизайн и 620 сил: Alfa Romeo показали свой последний бензиновый суперкар (фото) — Finance.ua

Ретродизайн и 620 сил: Alfa Romeo показали свой последний бензиновый суперкар (фото)
Alfa Romeo представили суперкар 33 Stradale. Новинка вдохновлена одноименной моделью конца 1960-х годов. Об этом рассказали на сайте бренда.
Alfa Romeo 33 Stradale отличается необычным дизайном в ретростиле. Он сочетается с современными элементами экстерьера.
Впереди расположены большие закругленные фары с хромированными полосами. Посредине находится фирменная решетка радиатора.
Также суперкар получил необычные двери. Они открываются вверх и имеют большую площадь остекления.
Сзади находятся круглые фонари. Между ними расположен необычный спойлер, а ниже обнаруживается массивный диффузор.
В интерьере нет большого информационно развлекательного дисплея. Вместо этого все данные о поездке отображаются на панели приборов. Также в салоне установлены необычные стальные переключатели.
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В базовую комплектацию входят карбоно-керамический тормоз Brembo и двухрычажная подвеска с активными амортизаторами. Благодаря этому суперкар очень быстр не только на прямой, но и на поворотах.
Alfa Romeo 33 Stradale оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью более 620 сил. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость составляет 333 км/ч.
Также клиентам предложат полностью электрическую версию суперкара. Ее мощность свыше 720 л.с.
В общей сложности будет построено 33 экземпляра Alfa Romeo 33 Stradale. Все автомобили были распроданы до презентации, а стоимость модели держат в секрете.
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