Ретродизайн и 620 сил: Alfa Romeo показали свой последний бензиновый суперкар (фото) — Finance.ua

Ретродизайн и 620 сил: Alfa Romeo показали свой последний бензиновый суперкар (фото) Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Ретродизайн и 620 сил: Alfa Romeo показали свой последний бензиновый суперкар (фото)

Alfa Romeo представили суперкар 33 Stradale. Новинка вдохновлена ​​одноименной моделью конца 1960-х годов. Об этом рассказали на сайте бренда.

Alfa Romeo 33 Stradale отличается необычным дизайном в ретростиле. Он сочетается с современными элементами экстерьера.

Впереди расположены большие закругленные фары с хромированными полосами. Посредине находится фирменная решетка радиатора.

Также суперкар получил необычные двери. Они открываются вверх и имеют большую площадь остекления.

Сзади находятся круглые фонари. Между ними расположен необычный спойлер, а ниже обнаруживается массивный диффузор.

В интерьере нет большого информационно развлекательного дисплея. Вместо этого все данные о поездке отображаются на панели приборов. Также в салоне установлены необычные стальные переключатели.

Читайте также Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)

В базовую комплектацию входят карбоно-керамический тормоз Brembo и двухрычажная подвеска с активными амортизаторами. Благодаря этому суперкар очень быстр не только на прямой, но и на поворотах.

Alfa Romeo 33 Stradale оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью более 620 сил. Он работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость составляет 333 км/ч.

Также клиентам предложат полностью электрическую версию суперкара. Ее мощность свыше 720 л.с.

В общей сложности будет построено 33 экземпляра Alfa Romeo 33 Stradale. Все автомобили были распроданы до презентации, а стоимость модели держат в секрете.

Важное напоминание для автовладельцев — Finance.ua запустило продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и круглый год.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.