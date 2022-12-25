Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото) — Finance.ua
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Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)

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Купе Alfa Romeo Giulia SWB Zagato построено по индивидуальному заказу. Спорткар оснащен 540-сильным V6 твин-турбо и развивает скорость свыше 300 км/ч.
Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)
В Италии презентовали невероятное купе Alfa Romeo Giulia SWB с дизайном от Zagato. Спорткар отмечает 100-летие сотрудничества марки с кузовным ателье. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Zagato.
Создатели авто явно вдохновлялись купе Alfa Romeo SZ и Giulia TZ. Во внешнем виде преобладают традиционные для Zagato грани, но они соседствуют с более плавными и обтекаемыми поверхностями.
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Фирменный «клюв» Alfa Romeo сочетается с узкими диодными фарами от новейшего кроссовера Tonale. На крыше заметны характерные для Zagato две выпуклости, а задняя часть кажется срезанной.
Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)
В основе авто лежит укороченное шасси седана Alfa Romeo Giulia. Родство с моделью-донором заметно разве что в салоне, где сохранена компоновка передней панели Giulia. Вместе с тем, в отделке использованы гораздо более дорогие материалы — карбон и кожа с зелеными вставками. Также установлены спортивные кресла с каркасом из углеволокна.
Под капотом установлен 2,9-литровый V6 твин-турбо от Alfa Romeo Giulia GTAm. Этот двигатель, созданный в Ferrari, развивает 540 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.
По материалам:
Фокус
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