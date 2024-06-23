Renault возвращает на европейский рынок бензиновый Megane (фото) — Finance.ua

Renault возвращает на европейский рынок бензиновый Megane (фото)
Renault решили вернуть в Европу бензиновый Megane. Модель предлагают в кузове седан, и она уже доступна для заказа в Польше и Чехии под названием Grande Coupe.
Об этом сообщается на сайте Renault.
Как известно, Renault Megane с двигателями внутреннего сгорания перестали продавать в ЕС. Вместо этого предлагали только электромобиль Renault Megane E-Tech.
Впрочем, производство седана в Турции не прекращалось и в отдельных странах его продолжали продавать.
Цена Renault Megane Grande Coupe в Чехии стартует с 469 тыс. крон ($20 300), а в Польше — с 87 900 злотых ($21 670). Модель не претерпела никаких изменений.
Автомобиль предлагают только с 1,3-литровым 140-сильным турбомотором. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Базовый Renault Megane Evolution получил двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, 7-дюймовый тач-скрин, а также адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, распознавание дорожных знаков, контроль полосы движения и усталость водителя.
Более дорогой вариант Techno добавляет светодиодные фары, а среди опций для седана есть панорамная крыша и 18-дюймовые диски.
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