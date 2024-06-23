Renault возвращает на европейский рынок бензиновый Megane (фото) — Finance.ua

Renault возвращает на европейский рынок бензиновый Megane (фото) 23.06.2024, 02:09 — Технологии&Авто

Renault возвращает на европейский рынок бензиновый Megane (фото), Фото: Renault

Renault решили вернуть в Европу бензиновый Megane. Модель предлагают в кузове седан, и она уже доступна для заказа в Польше и Чехии под названием Grande Coupe.

Об этом сообщается на сайте Renault.

Как известно, Renault Megane с двигателями внутреннего сгорания перестали продавать в ЕС. Вместо этого предлагали только электромобиль Renault Megane E-Tech.

Впрочем, производство седана в Турции не прекращалось и в отдельных странах его продолжали продавать.

Фото: Renault

Цена Renault Megane Grande Coupe в Чехии стартует с 469 тыс. крон ($20 300), а в Польше — с 87 900 злотых ($21 670). Модель не претерпела никаких изменений.

Автомобиль предлагают только с 1,3-литровым 140-сильным турбомотором. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Базовый Renault Megane Evolution получил двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, 7-дюймовый тач-скрин, а также адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, распознавание дорожных знаков, контроль полосы движения и усталость водителя.

Фото: Renault

Более дорогой вариант Techno добавляет светодиодные фары, а среди опций для седана есть панорамная крыша и 18-дюймовые диски.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.