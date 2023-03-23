Renault представили дешевый электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро (фото) — Finance.ua
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Renault представили дешевый электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро (фото)

Технологии&Авто
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Renault представили дешевый электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро (фото)
Renault представили дешевый электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро (фото)
Линейку Dacia Spring 2023 года пополнила коммерческая версия Cargo. Грузовой фургон от Renault поступит в продажу в Европе по цене около 20 000 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Renault Group.
Новая Dacia Spring Cargo зрительно ничем не отличается от стандартного кроссовера. А вот в салоне нет задних сидений — на их месте оборудован 1000-литровый грузовой отсек, отделенный от водителя перегородкой.
Грузоподъемность электрокара превышает 350 кг. Примечательно, что владельцы пассажирских Spring смогут заказать переоборудование их на фургоны.
Renault представили дешевый электрический кроссовер-фургон за 20 000 евро (фото)
Электромобиль Dacia Spring Cargo предложат как в стандартной 45-сильной, так и в новейшей 65-сильной версии. Аккумуляторная батарея на 27,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 230 км.
Напомним, что электрический кроссовер Dacia Spring — это европейская версия модели Renault City K-ZE, которая, в свою очередь, построена на базе бензинового Renault Kwid. Это самый дешевый электромобиль в Европе.
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По материалам:
Фокус
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