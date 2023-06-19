Renault представила защищенный от кибератак электромобиль — Finance.ua
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Renault представила защищенный от кибератак электромобиль

Фондовый рынок
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Renault представила защищенный от кибератак электромобиль
Renault представила защищенный от кибератак электромобиль
Автопроизводитель представил новый концепт-кар. Он создан для того, чтобы продемонстрировать достижения в сфере энергоэффективности и биометрии.
Модель создавалась в рамках сотрудничества сразу с пятью французскими группами. Она получила название H1st Vision и была собрана на базе Renault Scenic. Спектакль прошел в Париже.
Новый концепт-кар оснащен двунаправленной технологией подзарядки, а также около 20 современными функциями. Концепт-кар, показанный на VivaTech, был собран за шесть месяцев примерно 100 инженерами.
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По материалам:
MMR
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