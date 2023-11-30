Renault представила третье поколение кроссовера Duster — Finance.ua

Renault представила третье поколение кроссовера Duster Сегодня 22:27 — Фондовый рынок

Renault представила третье поколение кроссовера Duster

Компания Renault официально представила третье поколение доступного кроссовера под названием Dacia Duster.

Об этом сообщает пресс-служба Dacia.

Новое поколение кроссовера имеет 4,34 м в длину, 1,81 м в ширину и 1,66 м в высоту. Сообщается, что новинка на 14 см длиннее автомобиля предыдущего поколения.

В отличие от предшественника, новый Duster получил 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Эти функции есть даже в базовой комплектации машины.

Третье поколение Duster базируется на модульной платформе CMF-B, являющейся теперь основой всего модельного ряда Dacia. Примечательно, что кроссовер впервые за три поколения получил гибридные силовые установки, но потерял дизельный мотор. Самая мощная модификация получила название Hybrid 140. Под ее капотом установлен атмосферный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 140 сил, с ним соединены пары электродвигателей, коробка передач и аккумулятор емкостью 1,2 кВт*ч.

В качестве более простой альтернативы Dacia предлагает версию TCe 130 с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом в сочетании с небольшим электромотором и меньшей батареей на 0,9 кВт*ч. Этот Duster развивает 128 л. с. Этот гибрид сочетается исключительно с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, передающей мощность на передние или все четыре колеса.

В базовом исполнении Duster оснащается 1,0-литровым турбированным двигателем TCe 100 Bi-Fuel, который может работать как на бензине, так и сжиженном газе. Благодаря двум топливным бакам по 50 литров каждый автомобиль имеет суммарный запас хода более 1300 км. Новый кроссовер будут производить на заводе компании в Питеште, Румыния.

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