Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото) — Finance.ua
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Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото)

Технологии&Авто
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Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото)
Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото)
Знаменитый Renault 5 Turbo возродят в новом формате. Компактный заряженный хэтчбек станет электромобилем.
Его подробности раскрыли на сайте французского автопроизводителя.
В 2022 году показали концепт Renault 5 Turbo 3E, а теперь его решили сделать серийным.
Фото: Renault
Фото: Renault
По данным издания Autocar, его производство стартует ориентировочно в 2026 году. Электрокар будет выпущен лимитированной серией, а его цена может достичь 120 тыс. евро.
Новый Renault 5 Turbo 3E внешне не отличается от прототипа. У него расширенные крылья, агрессивные бамперы и выраженный обвес. На крыше и дверях багажника установлены спойлеры.
Фото: Renault
Фото: Renault
По словам разработчиков, все кузовные панели новые и изготовлены из карбона, а от стандартного Renault 5 осталось только лобовое стекло. Благодаря этому спортивный электромобиль Renault будет очень легким.
Салон Renault 5 Turbo 3E не показали — известно лишь, что автомобиль будет двухместным, а вместо задних кресел установят каркас безопасности.
Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото)
Хэтчбек получит два мотор-колеса сзади общей мощностью 500 сил. Разгон до сотни будет занимать 3,5 с.
По материалам:
Фокус
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