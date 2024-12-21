Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото) — Finance.ua

Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото)
Знаменитый Renault 5 Turbo возродят в новом формате. Компактный заряженный хэтчбек станет электромобилем.
Его подробности раскрыли на сайте французского автопроизводителя.
В 2022 году показали концепт Renault 5 Turbo 3E, а теперь его решили сделать серийным.
По данным издания Autocar, его производство стартует ориентировочно в 2026 году. Электрокар будет выпущен лимитированной серией, а его цена может достичь 120 тыс. евро.
Новый Renault 5 Turbo 3E внешне не отличается от прототипа. У него расширенные крылья, агрессивные бамперы и выраженный обвес. На крыше и дверях багажника установлены спойлеры.
По словам разработчиков, все кузовные панели новые и изготовлены из карбона, а от стандартного Renault 5 осталось только лобовое стекло. Благодаря этому спортивный электромобиль Renault будет очень легким.
Салон Renault 5 Turbo 3E не показали — известно лишь, что автомобиль будет двухместным, а вместо задних кресел установят каркас безопасности.
Хэтчбек получит два мотор-колеса сзади общей мощностью 500 сил. Разгон до сотни будет занимать 3,5 с.
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