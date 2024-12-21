Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото) — Finance.ua

Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото) Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Renault 5 Turbo станет электромобилем: серийное производство стартует в 2026 году (фото)

Знаменитый Renault 5 Turbo возродят в новом формате. Компактный заряженный хэтчбек станет электромобилем.

Его подробности раскрыли на сайте французского автопроизводителя.

В 2022 году показали концепт Renault 5 Turbo 3E, а теперь его решили сделать серийным.

Фото: Renault

достичь 120 тыс. евро. По данным издания Autocar, его производство стартует ориентировочно в 2026 году. Электрокар будет выпущен лимитированной серией, а его цена может

Новый Renault 5 Turbo 3E внешне не отличается от прототипа. У него расширенные крылья, агрессивные бамперы и выраженный обвес. На крыше и дверях багажника установлены спойлеры.

Фото: Renault

По словам разработчиков, все кузовные панели новые и изготовлены из карбона, а от стандартного Renault 5 осталось только лобовое стекло. Благодаря этому спортивный электромобиль Renault будет очень легким.

Салон Renault 5 Turbo 3E не показали — известно лишь, что автомобиль будет двухместным, а вместо задних кресел установят каркас безопасности.

Хэтчбек получит два мотор-колеса сзади общей мощностью 500 сил. Разгон до сотни будет занимать 3,5 с.

Фокус По материалам:

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