Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию — Finance.ua

Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию Сегодня 12:34 — Банковские металлы

Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию

Citigroup прогнозирует, что золото достигнет 3000 долларов за унцию в течение следующих 6−18 месяцев благодаря увеличению притока инвесторов. Рост ожидается из-за того, что Федеральная резервная система США в конечном счете снизит процентные ставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики повысили оценку средних цен на 2024 год до 2350 долларов и сделали «значительный пересмотр на 40% в сторону повышения» своего прогноза на 2025 год до 2875 долларов. Они написали, что во втором полугодии 2024 года золото будет «регулярно тестировать и пробивать» уровень 2500 долларов. Сегодня золото торгуется на уровне 2387 долларов.

Золото дорожает из-за войн на Ближнем Востоке и россии против Украины, покупки со стороны центральных банков и потребительского спроса в Китае.

Goldman Sachs заявляет, что драгоценный металл находится на твердом рынке, повысив прогноз на конец года до 2700 долларов. UBS ожидает 2500 долларов до конца года.

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По мнению Citigroup, золото будет стимулироваться увеличением потоков от игроков, управляющих деньгами. Начало цикла сокращения ставок ФРС (или сценария потенциальной рецессии) в 2025 году придаст дополнительный импульс инвестиционному спросу.

Citigroup — финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. Входит в «большую четверку» банков США.

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