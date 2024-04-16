Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию — Finance.ua
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Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию

Банковские металлы
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Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию
Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию
Citigroup прогнозирует, что золото достигнет 3000 долларов за унцию в течение следующих 6−18 месяцев благодаря увеличению притока инвесторов. Рост ожидается из-за того, что Федеральная резервная система США в конечном счете снизит процентные ставки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Аналитики повысили оценку средних цен на 2024 год до 2350 долларов и сделали «значительный пересмотр на 40% в сторону повышения» своего прогноза на 2025 год до 2875 долларов. Они написали, что во втором полугодии 2024 года золото будет «регулярно тестировать и пробивать» уровень 2500 долларов. Сегодня золото торгуется на уровне 2387 долларов.
Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию
Золото дорожает из-за войн на Ближнем Востоке и россии против Украины, покупки со стороны центральных банков и потребительского спроса в Китае.
Goldman Sachs заявляет, что драгоценный металл находится на твердом рынке, повысив прогноз на конец года до 2700 долларов. UBS ожидает 2500 долларов до конца года.
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По мнению Citigroup, золото будет стимулироваться увеличением потоков от игроков, управляющих деньгами. Начало цикла сокращения ставок ФРС (или сценария потенциальной рецессии) в 2025 году придаст дополнительный импульс инвестиционному спросу.
Citigroup — финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. Входит в «большую четверку» банков США.
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По материалам:
РБК-Україна
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