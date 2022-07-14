Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку — Finance.ua
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Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку

Финтех и Карты
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Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку
Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку
Показатели индекса потребительских цен (ICP) и потребительских услуг за июнь превзошли прогнозы экспертов. Они выросли до 9,1% — самого высокого показатели за 40 лет. При том, что аналитики ожидали 8,8%.
Основными драйверами гиперинфляции стали рост цен на бензин, продукты и недвижимость.
Кстати, вот показатели индекса инфляции по странам.
Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку
Итогом таких новостей стало сильное падение крипто-сектора. Bitcoin на момент написание новости торгуется на уровне $19 475,37 (падение 3,14%). Ethereum подешевел на 5,42% и продается по $1047,09. В других альткоинах также наблюдалось снижение.
А вот у американской валюты все хорошо: индекс доллара США вырос до 108 191, это самый высокий уровень с октября 2002 года.

Что дальше?

Рынок ожидает, что в ответ на инфляцию центробанк поднимет ставку по федеральным фондам еще на 75 базисных пункта. Решение они объявят на заседании 27 июля. Некоторые участники даже прогнозируют рост ставки на 1%.
Повышение ставки напрямую усиливает позиции доллара. Поэтому впереди нас ждут следующие максимумы USD — как в котировках в паре с другими валютами и криптовалютами, так и по индексу DXY.
Следует учесть, насколько разрушительными были показатели инфляции (выше прогноза) в июне. Через несколько дней после ее объявления S&P500 упал на 9,5%, а BTC — на целых 38%. Увидим ли мы подобное снижение на этот раз? Время покажет, но в любом случае нас ждут интересные времена.
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По материалам:
incrypted
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