Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку — Finance.ua

Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку Сегодня 10:32 — Финтех и Карты

Рекордная инфляция в США снова ударила по крипторынку

Показатели индекса потребительских цен (ICP) и потребительских услуг за июнь превзошли прогнозы экспертов. Они выросли до 9,1% — самого высокого показатели за 40 лет. При том, что аналитики ожидали 8,8%.

Основными драйверами гиперинфляции стали рост цен на бензин, продукты и недвижимость.

Кстати, вот показатели индекса инфляции по странам.

Итогом таких новостей стало сильное падение крипто-сектора. Bitcoin на момент написание новости торгуется на уровне $19 475,37 (падение 3,14%). Ethereum подешевел на 5,42% и продается по $1047,09. В других альткоинах также наблюдалось снижение.

А вот у американской валюты все хорошо: индекс доллара США вырос до 108 191, это самый высокий уровень с октября 2002 года.

Что дальше?

Рынок ожидает, что в ответ на инфляцию центробанк поднимет ставку по федеральным фондам еще на 75 базисных пункта. Решение они объявят на заседании 27 июля. Некоторые участники даже прогнозируют рост ставки на 1%.

Повышение ставки напрямую усиливает позиции доллара. Поэтому впереди нас ждут следующие максимумы USD — как в котировках в паре с другими валютами и криптовалютами, так и по индексу DXY.

Следует учесть, насколько разрушительными были показатели инфляции (выше прогноза) в июне. Через несколько дней после ее объявления S&P500 упал на 9,5%, а BTC — на целых 38%. Увидим ли мы подобное снижение на этот раз? Время покажет, но в любом случае нас ждут интересные времена.

Кстати, на CoinSmart вы можете легко покупать и продавать крипту прямо со своего ПК или смартфона. А по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.