Рекорд: кроссовки Майкла Джордана проданы за 2,2 млн долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рекорд: кроссовки Майкла Джордана проданы за 2,2 млн долларов

Фондовый рынок
32
Рекорд: кроссовки Майкла Джордана проданы за 2,2 млн долларов
Рекорд: кроссовки Майкла Джордана проданы за 2,2 млн долларов
Аукционный дом Sotheby’s накануне торгов оценивал кроссовки с автографом самого Джордана в 2-4 млн долларов, пишет delfi.lt.
Футболка, в которой он играл в финале НБА в 1998 году, в 2022 году была продана за 10,1 млн долларов. На аукционах памятных вещей спортивной одежды принадлежавшие Джордану вещи стабильно продаются за баснословные суммы.
«Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания», — сказал Брам Вахтер, глава отдела повседневной одежды и современных коллекций Sotheby’s.
Предыдущий рекорд для обуви Джордана — 1,47 млн долларов за пару его Nike Air Ships , выставленную на аукцион в 2021 году.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.