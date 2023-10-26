Реклама в диджитале: что самое важное для продвижения бренда, советы эксперта — Finance.ua

Реклама в диджитале: что самое важное для продвижения бренда, советы эксперта Вчера 17:20 — Финтех и Карты

Реклама в диджитале: что самое важное для продвижения бренда, советы эксперта

24 февраля 2022 года кардинально изменило потребление украинцев — время на пользование медиа увеличилось. Если в 2021 году суммарно на все медиа тратили 3 часа 40 мин, то в 2023 году только на диджитал тратили до 2 часов 50 мин.

Об этом рассказала Business Intelligence Expert компании Kantar Ukraine Оксана Марусич в ходе крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI , состоявшейся 25 октября.

Что же делают в интернете?

69% платили за покупку картой;

62% пользовались онлайн-банкингом;

61% пользовались сервисом доставки вещей и товаров;

18% платили за сервис подписки (YouTube, Netflix).

По словам эксперта, ежедневно немного меньше контента потребляют в TikTok (40%), WhatsUp (19%), X (Twitter) (11%), Threads (6%), Tinder (4%).

При этом Telegram, Twitter и YouTube показали наибольший рост с начала войны по времени использования — 48% и 27% респондентов стали тратить на них больше времени или начали ими пользоваться соответственно.

Какой контент потребляют?

82% просматривают или читают контент на новостных ресурсах;

61% смотрят развлекательные видео;

54% просматривают видео политических и военных экспертов;

42% наблюдают за организациями, журналистами, волонтерами;

41% просматривают видеовлоги медийных персон, блогеров.

По исследованию Kantar, 69% пользователей используют YouTube для просмотра развлекательного контента, а 70% - Telegram для просмотра новостей.

Кстати, 41% украинцев обращают внимание на рекламу в социальных сетях, однако только 16% доверяют ей. А чуть больше четверти опрошенных отметили, что реклама в соцсетях принесла им пользу за последние 6 месяцев.

Покупки в соцсетях:

23% и 22% ищут информацию о брендах или товарах на YouTube или в Instagram;

25% совершали покупки через Instagram;

27% следят за брендом или производителем в Instagram.

Как убедиться, что компания будет успешной в диджитале?

«Мы видим, что за последние годы средняя эффективность каналов по вкладу в KPIs брендов значительно растет. Здесь влияет много факторов — как-то, что украинцы больше времени проводят в соцсетях, так и качество контента, лучшим пониманием аудитории и тому подобное», — отмечает Марусич.

В целом социальные медиа занимают четвертую позицию по эффективности в построении KPIs бренда в целом и лидируют среди цифровых каналов.

Так, потребители используют социальные медиаплатформы, чтобы узнавать о новых продуктах, а бренды получают возможности для охвата ЦА в «точке вдохновения».

Кроме того, бренды имеют возможность непосредственно продавать через многие социальные платформы — сокращается путь к покупке и улучшается измеримость продаж.

Эксперт отмечает, что кампании, вызывающие позитивные эмоции, в 7 раз эффективнее. Эмоция играет очень важную роль при оценке эффективности влияния диджитала рекламы на построение brand equity. Реклама, которая вызывает сильные эмоции:

стимулирует больший long-term brand equity,

генерирует больший эффект,

имеет больше шансов стать вирусной.

«Аудиальная часть тоже выходит на первый план, усиливая вовлеченность и эмоциональную связь с брендом. А еще пользователи ценят простоту: в новых реалиях чрезмерной информационной перегрузки, облегчить жизнь — это новый тренд», — подчеркнула Марусич.

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