Реинтеграция и финансовое планирование после военной службы: что следует знать? — Finance.ua

Реинтеграция и финансовое планирование после военной службы: что следует знать?
Седьмой выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office посвящен важному для ветеранов вопросу: как найти свое место в гражданской жизни после службы, быстро восстановить карьеру и стабильный заработок.
Вместе с экспертами обсуждаем варианты и возможности трудоустройства после военной службы. Какие профессиональные пути самые популярные среди ветеранов, и как выбрать свой? Какие первые шаги сделать, если хотите начать собственное дело? Какие ресурсы и программы поддержки доступны для открытия собственного бизнеса?
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.
О спикере
Тему раскрывает Сергей Позняк — финансовый и инвестиционный эксперт с 20-летним опытом, основатель инновационной платформы Finstream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Украины (АПВА). Активный общественный деятель, воин АТО, эксперт по социальному предпринимательству и реинтеграции.
Основные темы выпуска
В этом видео обсуждаем:
- Какие финансовые шаги во время службы помогут легко восстановить денежный поток по возвращении в гражданскую жизнь.
- Как воспользоваться социальными гарантиями и ветеранскими льготами для облегчения реинтеграции.
- Организации и общины, которые помогают ветеранам в процессе реинтеграции.
- Какие направления карьеры самые популярные среди ветеранов и как выбрать свой путь.
- Как адаптировать военный опыт и навыки к гражданскому рынку труда
- Что учесть при поиске работы по найму?
- Как понять, подходит ли вам предпринимательство как новый профессиональный путь?
- Как найти свою нишу и определить перспективное направление для бизнеса.
- Где искать информацию о грантах и программах поддержки ветеранов.
- Успешные примеры ветеранского предпринимательства.
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
- Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
- femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
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