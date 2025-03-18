Реинтеграция и финансовое планирование после военной службы: что следует знать? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реинтеграция и финансовое планирование после военной службы: что следует знать?

10
Реинтеграция и финансовое планирование после военной службы: что следует знать?
Реинтеграция и финансовое планирование после военной службы: что следует знать?
Седьмой выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office посвящен важному для ветеранов вопросу: как найти свое место в гражданской жизни после службы, быстро восстановить карьеру и стабильный заработок.
Вместе с экспертами обсуждаем варианты и возможности трудоустройства после военной службы. Какие профессиональные пути самые популярные среди ветеранов, и как выбрать свой? Какие первые шаги сделать, если хотите начать собственное дело? Какие ресурсы и программы поддержки доступны для открытия собственного бизнеса?
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикере

Тему раскрывает Сергей Позняк — финансовый и инвестиционный эксперт с 20-летним опытом, основатель инновационной платформы Finstream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Украины (АПВА). Активный общественный деятель, воин АТО, эксперт по социальному предпринимательству и реинтеграции.

Основные темы выпуска

В этом видео обсуждаем:
  • Какие финансовые шаги во время службы помогут легко восстановить денежный поток по возвращении в гражданскую жизнь.
  • Как воспользоваться социальными гарантиями и ветеранскими льготами для облегчения реинтеграции.
  • Организации и общины, которые помогают ветеранам в процессе реинтеграции.
  • Какие направления карьеры самые популярные среди ветеранов и как выбрать свой путь.
  • Как адаптировать военный опыт и навыки к гражданскому рынку труда
  • Что учесть при поиске работы по найму?
  • Как понять, подходит ли вам предпринимательство как новый профессиональный путь?
  • Как найти свою нишу и определить перспективное направление для бизнеса.
  • Где искать информацию о грантах и ​​программах поддержки ветеранов.
  • Успешные примеры ветеранского предпринимательства.
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
  • femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems