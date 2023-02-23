Регулятор оштрафовал еще один облэнерго из-за нарушения графиков отключения света — Finance.ua

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Регулятор оштрафовал еще один облэнерго из-за нарушения графиков отключения света

Энергетика
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Регулятор оштрафовал еще один облэнерго из-за нарушения графиков отключения света
Регулятор оштрафовал еще один облэнерго из-за нарушения графиков отключения света
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наложила штрафные санкции на АО «Полтаваоблэнерго» за многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Отмечается, что 21 февраля на своем заседании НКРЭКУ рассмотрела вопрос об итогах внеплановых выездных проверок АО «Полтаваоблэнерго» и ЧАО «Волыньоблэнерго».
По результатам проверок регулятор принял решение применить к АО «Полтаваоблэнерго» санкцию в виде штрафа в размере 85 тыс. грн за многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии потребителям.
Вместе с тем, НКРЭКУ решила предостеречь ЧАО «Волыньоблэнерго» относительно недопущения в дальнейшем несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии.
При этом комиссия отмечает улучшение ситуации с электроснабжением в целом по Украине из-за бездефицитного баланса в энергосистеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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