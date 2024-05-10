Регулятор ЕС рассмотрит возможность добавления криптовалют на инвестиционный рынок стоимостью €12 трлн — Finance.ua

Регулятор ЕС рассмотрит возможность добавления криптовалют на инвестиционный рынок стоимостью €12 трлн
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) проводит опрос о том, следует ли включать определенные классы активов, в частности криптовалюты, в директиву о коллективных инвестициях в ценные бумаги (UCITS).
UCITS — это общеевропейская директива, в рамках которой в ЕС запускаются коллективные инвестиционные фонды.
В документе говорится, что ESMA «просит заинтересованные стороны ответить на ряд вопросов, чтобы получить мнения о том, каким образом некоторые классы активов могут нести риски для розничных инвесторов». В частности, речь идет и о криптовалютах.
В DLNews отметили, что в случае одобрения последних как класса активов, это станет шагом для более широкого доступа к криптовалютам через фонды UCITS — рынка ценных бумаг, оцениваемого в €12 трлн.
«Если ESMA убедится в этом, то это последний шаг на пути внедрения криптоактивов в Европе, потенциальное изменение игры», — заявил эксперт по финансовому регулированию Шон Таффи.
Юрист Андреа Панталео добавил, что последствия от включения криптовалют в UCITS будут больше, чем запуск биткоин-ETF в США.
Отметим, опрос регулятора продлится до 7 августа 2024 года.
Ранее Европарламент утвердил AML-правила с запретом на анонимность криптоактивов.
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