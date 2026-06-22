Регионы рф охватил масштабный топливный кризис Сегодня 20:27

По всей россии продолжаются перебои со снабжением горючего, на местных заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензин вовсе прекратили продавать, сообщает Telegram-канал Astra .

Издание сообщает, что в Липецкой области ситуация с горючим стала критической. В городе Елец бензина нет ни на одной заправке, из-за чего на действующих станциях «Роснефть» образовались огромные очереди из автомобилей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов признал, что существуют перебои с отдельными марками топлива и призвал людей «не покупать бензин впрок», сравнив ситуацию с ажиотажем вокруг гречки.

Также в Рыбинске, Ярославской области местные жители жалуются, что в городе «нет бензина», а на станциях «Лукойл» исчез даже дизель.

В Георгиевске, Ставропольский край, на заправках «Газпромнефти» отсутствует АИ-95, а на сети «Октан» топлива нет вообще, ценовые стелы пусты.

Кроме того, в Тюмени и Чебоксарах водители массово заявляют об отсутствии АИ-92 и АИ-95, некоторые станции «Башнефть» полностью закрыты уже несколько дней.

По данным, в Тверской области местные власти ввели ограничение на продажу топлива для физических лиц на АЗС «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», чтобы обеспечить потребности скорых и общественного транспорта.

Проблемы с топливом фиксируются и в Москве. Хотя большие провластные паблики пытались опровергнуть информацию о наличии проблем, внимательные пользователи заметили, что почти все топливные колонки на АЗС перекрыты конусами, а на стеле вместо цен отображаются нули, что прямо свидетельствует об отсутствии бензина.

УНІАН По материалам:

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