Reebok возвращается в россию под новым брендом — Finance.ua
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Reebok возвращается в россию под новым брендом

Фондовый рынок
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Reebok возвращается в россию под новым брендом
Reebok возвращается в россию под новым брендом
Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возвращается в россию. Товары будут продавать не в оригинальных магазинах, а через другой бренд.
Товары Reebok будут продавать в магазинах турецкого холдинга Flo. Ранее компания получила право на реализацию бренда.
российским клиентам Reebok начали приходить письма на электронную почту о возобновлении работы на территории россии. Пока точных сроков начала продаж нет.
«Спешим поделиться, что пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу, компания ООО „ФЛО Обувь ру“ получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в россии», — говорится в сообщении.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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