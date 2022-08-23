Reebok возвращается в россию под новым брендом — Finance.ua

Reebok возвращается в россию под новым брендом
Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok возвращается в россию. Товары будут продавать не в оригинальных магазинах, а через другой бренд.
Товары Reebok будут продавать в магазинах турецкого холдинга Flo. Ранее компания получила право на реализацию бренда.
российским клиентам Reebok начали приходить письма на электронную почту о возобновлении работы на территории россии. Пока точных сроков начала продаж нет.
«Спешим поделиться, что пока розничные и интернет-магазин Reebok приостановили свою работу, компания ООО „ФЛО Обувь ру“ получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в россии», — говорится в сообщении.
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