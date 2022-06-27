Redmi Note 12 получит улучшенную систему обработки изображений — Finance.ua

Redmi Note 12 получит улучшенную систему обработки изображений 27.06.2022, 00:44 — Фондовый рынок

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, ранее подтвердил, что серия Redmi Note будет обновляться каждые полгода. При этом один раз в год акцент будет делаться на производительности и новых функциях.

В первой половине этого года Redmi запустила серию Note 11T Pro, ориентированную на производительность. Серия Redmi Note 12, которая будет выпущена во второй половине этого года, позиционируется как маленький флагман и будет ориентирована на новые впечатления.

Известный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что в смартфонах серии Redmi Note 12 будет использоваться плоский экран с отверстием для передней камеры в верхней центральной части дисплея.

В серии Redmi Note 11T Pro компания использовала ЖК-экран, а в серии Redmi Note 11 Pro используются экраны OLED. В обоих случаях поддерживается разрешение FullHD+ и высокая частота обновления изображения.

Кроме того, Digital Chat Station сообщает, что Redmi Note 12 получит значительно усовершенствованную систему обработки изображений. В Redmi Note 11 Pro+ используется 108-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL HM2 оптического формата 1/1,52 дюйма. Вероятно, новый смартфон получит увеличенный датчик изображения.

Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12.

Portaltele По материалам:

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