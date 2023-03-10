Redmi 12C поступил в продажу в Европе — Finance.ua
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Redmi 12C поступил в продажу в Европе

Фондовый рынок
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Redmi 12C поступил в продажу в Европе
Redmi 12C поступил в продажу в Китае в начале января этого года, а сейчас аппарат наконец-то добрался до Европы. Характеристики устройства не изменились, а вот цена выросла вдвое: если в Китае базовая версия стоит 100 долларов, то в Германии базовый Redmi 12C оценен в 170 евро.
Redmi 12C основан на SoC MediaTek Helio G85. Телефон получил экран IPS с диагональю 6,71 дюйма и разрешением 1650×720 пикселей, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с датчиком разрешением 50 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Также в конфигурации есть сканер отпечатков пальцев, адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, чип NFC, стандартный разъем для наушников. Объем оперативной памяти — 3, 4 или 6 ГБ, встроенной флэш-памяти eMMC 5.1 — 32, 64 или 128 ГБ.
По материалам:
Portaltele
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