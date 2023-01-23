Рецессии в еврозоне в этом году не будет, считают экономисты — Finance.ua

Рецессии в еврозоне в этом году не будет, считают экономисты Сегодня 11:15

Еврозона избежит рецессии в этом году, согласно результатам опроса экономистов от Consensus Economics, который иллюстрирует резкое изменение глобальных экономических настроений за последние несколько недель.

Об этом сообщает Financial Times.

Еще в прошлом месяце аналитики, опрошенные Consensus Economics, прогнозировали, что блок погрузится в рецессию в этом году. Но опрос, проведенный в этом месяце, показал, что теперь они ожидают роста на 0,1%.

Это стало возможным благодаря снижению цен на энергоносители, значительной государственной поддержке и более раннему, чем ожидалось, восстановлению китайской экономики, что приведет к росту мирового спроса.

Повышение прогноза произошло после того, как на этой неделе на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе чиновники и экономисты также поддержали более оптимистичные прогнозы, а МВФ дал понять, что может вскоре повысить свои прогнозы по глобальному росту.

Экономисты опасались, что в этом году Европа окажется среди наиболее пострадавших регионов мировой экономики из-за экономических последствий войны россии с Украиной. Несколько недель назад директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «половина Европейского Союза будет в рецессии» в течение 2023 года.

В то же время, некоторые экономисты все еще ожидают рецессии. Как отметила экономист Barclays Bank Сильвия Арданья, хотя спад не будет столь глубоким, как считалось ранее, экономика еврозоны все равно будет сокращаться в течение двух кварталов подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.