Realme представил два новых смартфона — Finance.ua

Realme представил два новых смартфона Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Realme представил два новых смартфона, GSM Arena

Китайская компания Realme представила два новых смартфона Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+.

Об этом сообщает GSM Arena

Realme 10 Pro, работающий на операционной системе Android 13, имеет 17-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана 240 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 695 и батарея мощностью 5000 мегаампер в час. Главная камера имеет 108 Мп.

Стоимость одного экземпляра с оперативной памятью 8Гб и внутренней 256 Гб — 225 долларов США, а за версию 12/256Гб — уже 265 долларов.

Реалме 10 Про, GSM Arena

В Realme 10 Pro+ встроен 17-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Внутри установлен процессор Dimensity 1080 и батарея мощностью 5000 мегаампер в час. Главная камера имеет 108 Мп.

Реалми 10 Про+, GSM Arena

Стоимость одного экземпляра с оперативной память 8Гб и внутренней 128 Гб — 240 долларов США, а за версию 8/256Гб — уже 280 долларов.

Продажи обеих версий смартфонов начнутся на следующей неделе.

Укрінформ По материалам:

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