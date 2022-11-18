Realme представил два новых смартфона — Finance.ua

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Realme представил два новых смартфона

Технологии&Авто
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Realme представил два новых смартфона
Realme представил два новых смартфона, GSM Arena
Китайская компания Realme представила два новых смартфона Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+.
Об этом сообщает GSM Arena.
Realme 10 Pro, работающий на операционной системе Android 13, имеет 17-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана 240 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 695 и батарея мощностью 5000 мегаампер в час. Главная камера имеет 108 Мп.
Стоимость одного экземпляра с оперативной памятью 8Гб и внутренней 256 Гб — 225 долларов США, а за версию 12/256Гб — уже 265 долларов.
Реалме&nbsp;10 Про
Реалме 10 Про, GSM Arena
В Realme 10 Pro+ встроен 17-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Внутри установлен процессор Dimensity 1080 и батарея мощностью 5000 мегаампер в час. Главная камера имеет 108 Мп.
Реалми&nbsp;10 Про+
Реалми 10 Про+, GSM Arena
Стоимость одного экземпляра с оперативной память 8Гб и внутренней 128 Гб — 240 долларов США, а за версию 8/256Гб — уже 280 долларов.
Продажи обеих версий смартфонов начнутся на следующей неделе.
По материалам:
Укрінформ
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