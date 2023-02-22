Разводы, «коммуналка» и суды чернобыльцев против Соцстраха: из-за чего больше всего судятся в Украине (инфографика) — Finance.ua

Разводы, «коммуналка» и суды чернобыльцев против Соцстраха: из-за чего больше всего судятся в Украине (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Разводы, «коммуналка» и суды чернобыльцев против Соцстраха: из-за чего больше всего судятся в Украине (инфографика)

Государственная судебная администрация (ГСА) раскрывает все больше данных, позволяющих отслеживать работу судов. Из-за полномасштабного вторжения и оккупации части страны россией у украинских судов ожидаемо возросла нагрузка, и, соответственно, это не могло не сказаться на сроках судебного разбирательства.

Об этом пишет Опендатабот. Эксперты портала проанализировали данные ГСА по категориям судебных дел в 2022 году.

Исследовав более 7,7 млн дел, аналитики нашли типы дел, блокирующих юридическую систему.

«За неполный 2022 год расходы бюджета на общественный порядок и судопроизводство выросли в 2,6 раза. Именно эти категории — та нагрузка судебной системы, на которую идут бюджетные средства», — говорится в исследовании.

Инфографика: Опендатабот

Административные дела

В административных судах популярной категорией в 2022 году с большим отрывом стали споры в сфере государственного страхования «чернобыльцев» — их насчитывается более 51 тысячи.

В топ-10 с большим отрывом также попали обжалования «водительских» штрафов. А вот налоговые споры, среди которых взыскание налогового долга, реализации налогового контроля и т.п., только замыкают перечень.

Инфографика: Опендатабот

Гражданские дела

В гражданском топе первенство уверенно удерживают дела по взысканию долгов за оплату «коммуналки» — 52 тысячи в год. Эта категория споров является абсолютным лидером среди судебных дел всех судов.

Несмотря на то что количество разводов через ЗАГС в прошлом году сократилось на 40%, судебные дела о расторжении брака и связанные с этим процессы в 2022 году были в топе — их более 50 тысяч. А споры по поводу взыскания алиментов, которых на рассмотрении украинских судов почти 17 тысяч, заняли в этом рейтинге пятое место.

Инфографика: Опендатабот

Хозяйственные дела

Хозяйственные споры — это нерешенные проблемы бизнеса, переданные по усмотрению суда. Однако в общем массиве дел такие тяжбы не попадают даже в топ-10.

Первое и второе места в хозяйственных судах в 2022 году занимали дела по поставкам работ и услуг, а также по поставкам энергоносителей.

Также обращают на себя внимание споры по поводу процедуры банкротства в отношении человека — их насчитывается около тысячи. Подобные дела относительно нового явления: впервые в Украине «обычный человек» был признан банкротом в конце 2019 года.

Инфографика: Опендатабот

Уголовные дела

В топе уголовных дел единственной категорией, которая касается именно преступлений, есть дела касательно кражи имущества. Таких дел насчитывалось 5,5 тысячи. Вместе с тем, большую часть уголовных дел составляют споры по решению процессуальных вопросов: разрешения на обыски, аресты и обжалование подобных дел.

Инфографика: Опендатабот

Как разгрузить суды

По словам руководителя корпоративных сервисов Опендатабот Федора Сафира, судебная система Украины на протяжении последних лет сделала большой шаг к автоматизации. Впрочем, учитывая статистику загруженности от ГСА, можно понять, что судей крайне не хватает, а дела назначаются на рассмотрение через полгода и позже.

«Сейчас нужна судебная реформа, которая не просто меняет судей или принципы их назначения, но реорганизует саму систему судопроизводства», — отметил Федор Сафир.

В частности:

«упростить» упрощенное исковое производство. Например, дела, возникающие из трудовых отношений, дела незначительной сложности и другие, для которых приоритетно быстрое решение, могут стать бесспорными и рассматриваться автоматически с помощью электронного судопроизводства. Судья будет их рассматривать только из-за жалоб одной из сторон;

расширить критерии для малозначительных дел, добавив к ним самые популярные в стране категории судебных споров. Это должно быть постоянным процессом на основе ежегодного анализа судебной статистики, а не одноразовой акцией;

применить лучшие практики коллегиального рассмотрения государственными органами жалоб на бездействие госструктур, убрав такие дела из полномочий судов.

«Все это позволит разгрузить судебную систему и ускорить рассмотрение судебных дел. Ведь чрезмерная загруженность судов не позволяет бизнесу и гражданам отстаивать свои права», — добавил Сафир.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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