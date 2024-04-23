Развитие биометана имеет стратегическое значение для новой модели рынка природного газа — Finance.ua
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Развитие биометана имеет стратегическое значение для новой модели рынка природного газа

Энергетика
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Развитие биометана имеет стратегическое значение для новой модели рынка природного газа
Развитие биометана имеет стратегическое значение для новой модели рынка природного газа
В Киеве состоялся «Первый украинский форум биометана», в ходе которого выступили, в частности, заместитель Государственного секретаря США, координатор группы G7+ по предоставлению помощи энергосектору Украины Джеффри Пайетт, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам зеленого курса, межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович и европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.
Среди участников — и заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Джеффри Пайетт отметил в ходе выступления, что в условиях, когда россия пытается использовать энергию как оружие, чрезвычайно важно построение Украиной новой модели энергетической системы, которая будет базироваться на децентрализованной, экологически чистой генерации. Он отметил необходимость использования Украиной значительного потенциала биогаза для усиления гибкости и устойчивости энергосистемы.
Марош Шефчович и Кадри Симсон подтвердили заинтересованность Европейского Союза в углублении партнерства с Украиной в области биогазов. Отдельно акцентировалось внимание на позитивных сдвигах по приведению в соответствие нормативно-правовой базы сторон для интеграции рынков. Кадри Симсон также акцентировала внимание на том, что это сотрудничество имеет стратегическое значение и является неотъемлемой составляющей европейской интеграции Украины.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник также отметил важную роль биометана в рамках новой бизнес-модели рынка природного газа и энергетики в целом.
«Мы должны сделать все, чтобы наш биометан был конкурентоспособным по сравнению с другими энергоносителями, а соответствующий рынок был привлекателен для инвесторов», — отметил он.
Замминистра отметил, что Меморандум о стратегическом партнерстве Украины и ЕС в сферах биометана, водорода и других синтетических газов, подписанный в феврале 2023 года, является указателем для развития соответствующей отрасли.
Он напомнил, что для обеспечения функционирования рынка биометана приняты изменения в законодательство, которые разрешают таможенное оформление и экспорт украинского биометана в ЕС. Кроме того, создаются условия для адаптации системы газораспределения для транспортировки биометана.
По материалам:
Finance.ua
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