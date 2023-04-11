Разрешит национализировать «Сенс Банк»: Рада поддержала законопроект за основу — Finance.ua

Разрешит национализировать «Сенс Банк»: Рада поддержала законопроект за основу Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации «Сенс Банка» (ранее — «Альфа-банк»).

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, страница законопроекта на сайте ВРУ.

«За» проголосовало 274 народных депутата.

Законопроект предлагает запретить подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке. Это означает, что НБУ будет обязан признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против собственников такого учреждения были применены украинские и международные санкции.

Кроме того, законопроект позволит вывести с рынка даже платежеспособный системно важный банк в случае введения санкций.

На время действия военного положения НБУ сможет принимать в отношении такого банка решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (если банк не является системно важным) или о выводе с рынка банка (для системно важных).

Если после решения НБУ о выводе с рынка системно важного банка по новому закону государство согласилось участвовать в таком выводе, фактически начинается национализация такого банка.

Такой системно важный банк продолжит работать, в то время как происходит процесс замены его владельцев на государство. Следовательно, отмечают авторы законопроекта, вкладчики не ощутят негативных последствий национализации.

Если государство откажется участвовать в выводе системно важного банка с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет выводить такой банк с рынка в общем порядке.

«Такая ситуация также не подвергает риску потери средств вкладчиками, ведь во время военного положения все вклады возмещаются в полном объеме», — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что Украина и ЕС применили санкции против ключевых акционеров «Сенс Банка», в том числе Михаила Фридмана и Петра Авена.

Это означает, что после принятия этого закона НБУ будет обязан признать «Сенс Банк» неплатежеспособным и предложить правительству национализировать этот банк. Если правительство согласится, национализация будет проходить по упрощенной процедуре без докапитализации банка со стороны государства. Акции банка будут проданы правительству за 1 гривну.

Государство также не будет проводить процедуру бейл-ин — обмен обязательств банка перед связанными с ним лицами на дополнительные акции банка. Такие обязательства банка (например, депозиты его владельца) будут просто аннулированы, а сами средства отнесены к доходам и капиталу учреждения.

Кроме этого, законопроект вносит изменения в ряд кодексов и других законов, которыми определяет, что единственно возможным способом компенсации ущерба подсанкционным собственникам национализированного банка могут быть только репарации россии.

Економічна Правда По материалам:

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