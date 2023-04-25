Разработчики Visa будут работать над созданием криптовалютных продуктов — Finance.ua

Разработчики Visa будут работать над созданием криптовалютных продуктов
Глава отдела криптовалют платежной компании Visa Кью Шеффилд представил амбициозную дорожную карту криптопродуктов, которые разработчики Visa планируют создать в ближайшее время.
По словам Шеффилда, платежный гигант будет способствовать массовому принятию общедоступных сетей блокчейнов. В этой связи Шеффилд призвал заинтересованных инженеров-программистов поделиться своим опытом с компанией.
На официальном сайте Visa указано, что компания создает продукты следующего поколения, чтобы упростить коммерцию в цифровой и мобильной жизни каждого.
Представители платежного гиганта решительно настроены создать новые криптовалютные продукты, которые привлекут большее количество новых клиентов и разовьют сферу цифровых активов. На конференции StarkWare Sessions 2023 в Тель-Авиве Шеффилд сообщил, что компания тестирует возможность проведения расчетных транзакций в стейблокине USDC на Ethereum. Правда, пока речь идет только о больших платежах.
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