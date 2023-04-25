Разработчики Visa будут работать над созданием криптовалютных продуктов — Finance.ua
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Разработчики Visa будут работать над созданием криптовалютных продуктов

Криптовалюта
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Разработчики Visa будут работать над созданием криптовалютных продуктов
Разработчики Visa будут работать над созданием криптовалютных продуктов
Глава отдела криптовалют платежной компании Visa Кью Шеффилд представил амбициозную дорожную карту криптопродуктов, которые разработчики Visa планируют создать в ближайшее время.
По словам Шеффилда, платежный гигант будет способствовать массовому принятию общедоступных сетей блокчейнов. В этой связи Шеффилд призвал заинтересованных инженеров-программистов поделиться своим опытом с компанией.
На официальном сайте Visa указано, что компания создает продукты следующего поколения, чтобы упростить коммерцию в цифровой и мобильной жизни каждого.
Представители платежного гиганта решительно настроены создать новые криптовалютные продукты, которые привлекут большее количество новых клиентов и разовьют сферу цифровых активов. На конференции StarkWare Sessions 2023 в Тель-Авиве Шеффилд сообщил, что компания тестирует возможность проведения расчетных транзакций в стейблокине USDC на Ethereum. Правда, пока речь идет только о больших платежах.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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