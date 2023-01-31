Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть — Finance.ua

Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть Сегодня 19:14 — Финтех и Карты

Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть

Согласно информации Financial Times, команда Twitter работает над разработкой архитектуры по внедрению платежей на платформу. Хотя технология оплаты в первую очередь будет сосредоточена на фиатных операциях, она будет построена таким образом, чтобы в будущем можно было добавить криптофункции.

Об этом рассказала директор по управлению продуктами и исполнительный директор Twitter Payments LLC. Эстер Кроуфорд.

Чтобы реализовать возможность проведения платежей в соцсети, компания подала заявку на получение статуса компании, предоставляющей денежные услуги. С лицензией Payments Biz Твиттер сможет предоставлять услуги перевода фиатных денег.

Также есть информация, что Маск планирует превратить Твиттер в универсальное приложение, в которое будет интегрирована система денежных переводов. Миллиардер разработал план улучшения Твиттера по примеру китайской платформы WeChat, которая работает не только как соцсеть и приложение для переписки и видеосвязи, но и как платежная система для проведения банковских операций.

noworries По материалам:

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