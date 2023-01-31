Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть

Финтех и Карты
18
Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть
Разработчики Twitter работают над внедрением криптовалютных платежей в соцсеть
Согласно информации Financial Times, команда Twitter работает над разработкой архитектуры по внедрению платежей на платформу. Хотя технология оплаты в первую очередь будет сосредоточена на фиатных операциях, она будет построена таким образом, чтобы в будущем можно было добавить криптофункции.
Об этом рассказала директор по управлению продуктами и исполнительный директор Twitter Payments LLC. Эстер Кроуфорд.

Читайте также: Майнинг и энергопотребление: «не все так однозначно?»

Чтобы реализовать возможность проведения платежей в соцсети, компания подала заявку на получение статуса компании, предоставляющей денежные услуги. С лицензией Payments Biz Твиттер сможет предоставлять услуги перевода фиатных денег.
Также есть информация, что Маск планирует превратить Твиттер в универсальное приложение, в которое будет интегрирована система денежных переводов. Миллиардер разработал план улучшения Твиттера по примеру китайской платформы WeChat, которая работает не только как соцсеть и приложение для переписки и видеосвязи, но и как платежная система для проведения банковских операций.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.