Разработчикам предлагают 15 тыс. евро за инновации для госсектора

Украина и Эстония запускают AI/GovTech Hackathon для разработчиков, AI-инженеров, стартапов и продакт-менеджеров, которые будут работать над созданием инновационных решений для государственного сектора. Участники сразятся за призовой фонд в €15 000.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Разработка ИИ для государства

Украина и Эстония проведут совместный AI/GovTech Hackathon, посвященный созданию инновационных решений для государственного сектора. Участниками могут стать разработчики, AI-инженеры, продакт-менеджеры и стартапы, работающие в области GovTech и искусственного интеллекта.
В ходе хакатона команды будут работать над реальными вызовами госсектора и будут бороться за призовой фонд в 15 000 евро. Лучшие решения получат шанс на дальнейшее масштабирование на национальном уровне.
Участникам предложат несколько направлений для разработки:
  • проактивный мониторинг прав ребенка на основе межведомственных данных и автоматического выявления рисков;
  • ИИ-аналитика инцидентов и обратной связи для государственных реестров;
  • AI-индикатор качества закупочной документации;
  • кроссграничный бизнес-ассистент между Украиной и Эстонией.
Кроме денежного приза команды получат менторскую поддержку от GovTech- и AI-экспертов, а также возможность непосредственно сотрудничать с профильными государственными структурами.
Хакатон состоится 16−18 июня в Киеве в оффлайн-формате. Регистрация участников продлится до 12 июня включительно.
