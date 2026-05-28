Разработчикам предлагают 15 тыс. евро за инновации для госсектора
21
Украина и Эстония запускают AI/GovTech Hackathon для разработчиков, AI-инженеров, стартапов и продакт-менеджеров, которые будут работать над созданием инновационных решений для государственного сектора. Участники сразятся за призовой фонд в €15 000.
Украина и Эстония проведут совместный AI/GovTech Hackathon, посвященный созданию инновационных решений для государственного сектора. Участниками могут стать разработчики, AI-инженеры, продакт-менеджеры и стартапы, работающие в области GovTech и искусственного интеллекта.
В ходе хакатона команды будут работать над реальными вызовами госсектора и будут бороться за призовой фонд в 15 000 евро. Лучшие решения получат шанс на дальнейшее масштабирование на национальном уровне.
Участникам предложат несколько направлений для разработки:
проактивный мониторинг прав ребенка на основе межведомственных данных и автоматического выявления рисков;
ИИ-аналитика инцидентов и обратной связи для государственных реестров;
AI-индикатор качества закупочной документации;
кроссграничный бизнес-ассистент между Украиной и Эстонией.