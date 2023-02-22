Разработчик Всемирной паутины сравнил криптовалюты с азартными играми — Finance.ua

Разработчик Всемирной паутины сравнил криптовалюты с азартными играми Сегодня 03:39 — Криптовалюта

Тим Бернерс-Ли, создатель всемирной паутины, раскритиковал криптовалюты , назвав их опасными спекулятивными инструментами. По мнению изобретателя, Интернет должен существовать без блокчейна.

Об этом сообщает CNBC

Британский специалист по информатике в передаче Beyond The Valley на CNBC назвал криптовалюты инструментами для рыночных манипуляций. По его мнению, криптоактивы имеют большое сходство с пузырем доткомов, когда 20 лет назад закрылось большое количество интернет-компаний, не имевших фундаментальной основы для развития бизнеса.

По мнению Бернерса-Ли, цифровые валюты могут быть пригодны для денежных переводов только в том случае, если они будут сразу же после получения конвертироваться в фиатные валюты.

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Британский учёный выразил недовольство тем, как сейчас устроен Интернет: Бернерс-Ли хотел бы предоставить пользователям больше контроля над их данными. Многие видят будущее Интернета в сферах Web3, блокчейна и криптовалют, считая, что децентрализация устранит монополию крупных компаний типа Facebook и Google.

Однако Бернерс Ли не уверен, что блокчейн вписывается в концепцию Интернета. Инженер говорит, что технология блокчейна не так уж быстра и безопасна.

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cryptomisto По материалам:

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