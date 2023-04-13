Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки — Finance.ua
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Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки

Фондовый рынок
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Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки
Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки
Компания OpenAI, разрабатывающая чатбот ChatGPT, предложит от 200 до 20 000 долларов пользователям, которые сообщат об уязвимости в ее системах искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.
OpenAI предложил пользователям просмотреть определенные функции ChatGPT и структуру того, как системы компании обмениваются данными с посторонними сервисами.
Однако программа не предусматривает вознаграждения за сообщение о неправильном или вредоносном содержимом, созданном системами OpenAI.
Технологические компании часто используют программы вознаграждений за ошибки, чтобы поощрить программистов и этичных хакеров извещать о багах в системе. Сумма средств, предоставляемых OpenAI, будет зависеть от серьезности ошибок, о которых сообщит пользователь.
Напомним, чатбот ChatGPT, разрабатываемый компанией OpenAI, стал популярным благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. Однако технология не всегда генерирует достоверную информацию.
Параллельно звучат призывы к введению ограничений вокруг ChatGPT. Американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, которые мощнее GPT-4 — последней версии технологии, способной выполнять творческие запросы пользователей, такие как написание песен, а также принимать изображения как входные данные. Подписчики предлагают создать протоколы безопасности для таких проектов.

Что такое ChatGPT, и почему он так популярен

По материалам:
Діло
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