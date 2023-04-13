Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки — Finance.ua

Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки 13.04.2023, 01:25 — Фондовый рынок

Разработчик ChatGPT запускает программу вознаграждения за найденные ошибки

Компания OpenAI, разрабатывающая чатбот ChatGPT, предложит от 200 до 20 000 долларов пользователям, которые сообщат об уязвимости в ее системах искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

OpenAI предложил пользователям просмотреть определенные функции ChatGPT и структуру того, как системы компании обмениваются данными с посторонними сервисами.

Однако программа не предусматривает вознаграждения за сообщение о неправильном или вредоносном содержимом, созданном системами OpenAI.

Технологические компании часто используют программы вознаграждений за ошибки, чтобы поощрить программистов и этичных хакеров извещать о багах в системе. Сумма средств, предоставляемых OpenAI, будет зависеть от серьезности ошибок, о которых сообщит пользователь.

Напомним, чатбот ChatGPT, разрабатываемый компанией OpenAI, стал популярным благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. Однако технология не всегда генерирует достоверную информацию.

Параллельно звучат призывы к введению ограничений вокруг ChatGPT. Американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, которые мощнее GPT-4 — последней версии технологии, способной выполнять творческие запросы пользователей, такие как написание песен, а также принимать изображения как входные данные. Подписчики предлагают создать протоколы безопасности для таких проектов.

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