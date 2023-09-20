Размещайте депозиты и выигрывайте призы — Finance.ua

Размещайте депозиты и выигрывайте призы Сегодня 17:50

Размещайте депозиты и выигрывайте призы

ООО «Минфинмедиа» проводит акцию, в которой разыгрывает 10 онлайн-билетов на популярную конференцию «Жить на проценты», которая состоится 18 ноября 2023 г.

Для кого конференция «Жить на проценты»?

Это для вас, если вы хотите понять, с чего начать инвестировать в 2024 году и какие тренды есть на рынке.

Хотите узнать, как жить так, чтобы оставить детям по наследству капитал, а не ипотеку и долги.

Инвестируете на фондовом рынке и вам интересны разнообразные инвестиционные инструменты.

Соскучились по мощному нетворкингу и оффлайн-встречам. Инвестирование в фондовый рынок, в ценные бумаги, в недвижимость, в землю, венчурное инвестирование, инвестирование в цифровые валюты — все это о конференции «Жить на проценты». На конференции вас будут ждать более 500 участников, 7 часов полезного контента, более 25 топовых спикеров, выставка инвестиционных предложений.

И только в период с 20 сентября по 4 октября 2023 года именно вы можете стать одним из счастливчиков, которые получат бесплатно билеты на главное событие осени среди инвесторов, и тех, кто только желает начать свой инвестиционный путь.

Как принять участие в розыгрыше:

с 20.09.23 по 04.10.23 г. разместить заявку по ссылке;

по заявку по ссылке; при заполнении заявки на участие предоставить свои данные;

в период действия заявки оформить депозит в банке, участвующем в акции;

никаких предубеждений по суммам депозитов или другим условиям. Победителей будет определять с помощью сайта random.org.

Принять участие в акции могут украинцы, которые:

достигли совершеннолетия;

полностью правоспособны;

получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или отметку в паспорте о праве осуществления платежей по серии и номеру паспорта;

предоставили свои данные.

В акции не участвуют депозиты:

оформленные после завершения периода действия акции;

оформленные к дате подачи заявки;

не подтверждены участником акции.

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