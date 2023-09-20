Размещайте депозиты и выигрывайте призы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Размещайте депозиты и выигрывайте призы

34
Размещайте депозиты и выигрывайте призы
Размещайте депозиты и выигрывайте призы
ООО «Минфинмедиа» проводит акцию, в которой разыгрывает 10 онлайн-билетов на популярную конференцию «Жить на проценты», которая состоится 18 ноября 2023 г.
Для кого конференция «Жить на проценты»?
  • Это для вас, если вы хотите понять, с чего начать инвестировать в 2024 году и какие тренды есть на рынке.
  • Хотите узнать, как жить так, чтобы оставить детям по наследству капитал, а не ипотеку и долги.
  • Инвестируете на фондовом рынке и вам интересны разнообразные инвестиционные инструменты.
  • Соскучились по мощному нетворкингу и оффлайн-встречам. Инвестирование в фондовый рынок, в ценные бумаги, в недвижимость, в землю, венчурное инвестирование, инвестирование в цифровые валюты — все это о конференции «Жить на проценты». На конференции вас будут ждать более 500 участников, 7 часов полезного контента, более 25 топовых спикеров, выставка инвестиционных предложений.
И только в период с 20 сентября по 4 октября 2023 года именно вы можете стать одним из счастливчиков, которые получат бесплатно билеты на главное событие осени среди инвесторов, и тех, кто только желает начать свой инвестиционный путь.

Как принять участие в розыгрыше:

  • с 20.09.23 по 04.10.23 г. разместить заявку по ссылке;
  • при заполнении заявки на участие предоставить свои данные;
  • в период действия заявки оформить депозит в банке, участвующем в акции;
  • никаких предубеждений по суммам депозитов или другим условиям. Победителей будет определять с помощью сайта random.org.

Принять участие в акции могут украинцы, которые:

  • достигли совершеннолетия;
  • полностью правоспособны;
  • получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или отметку в паспорте о праве осуществления платежей по серии и номеру паспорта;
  • предоставили свои данные.

В акции не участвуют депозиты:

  • оформленные после завершения периода действия акции;
  • оформленные к дате подачи заявки;
  • не подтверждены участником акции.

Хочу разместить депозит и получить приз

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.