Размещайте депозиты и выигрывайте призы — Finance.ua

Размещайте депозиты и выигрывайте призы
ООО «Минфинмедиа» проводит акцию, в которой разыгрывает 10 онлайн-билетов на популярную конференцию «Жить на проценты», которая состоится 18 ноября 2023 г.
Для кого конференция «Жить на проценты»?
- Это для вас, если вы хотите понять, с чего начать инвестировать в 2024 году и какие тренды есть на рынке.
- Хотите узнать, как жить так, чтобы оставить детям по наследству капитал, а не ипотеку и долги.
- Инвестируете на фондовом рынке и вам интересны разнообразные инвестиционные инструменты.
- Соскучились по мощному нетворкингу и оффлайн-встречам. Инвестирование в фондовый рынок, в ценные бумаги, в недвижимость, в землю, венчурное инвестирование, инвестирование в цифровые валюты — все это о конференции «Жить на проценты». На конференции вас будут ждать более 500 участников, 7 часов полезного контента, более 25 топовых спикеров, выставка инвестиционных предложений.
И только в период с 20 сентября по 4 октября 2023 года именно вы можете стать одним из счастливчиков, которые получат бесплатно билеты на главное событие осени среди инвесторов, и тех, кто только желает начать свой инвестиционный путь.
Как принять участие в розыгрыше:
- с
20.09.23по 04.10.23 г. разместитьзаявку по ссылке;
- при заполнении заявки на участие предоставить свои данные;
- в период действия заявки оформить депозит в банке, участвующем в акции;
- никаких предубеждений по суммам депозитов или другим условиям. Победителей будет определять с помощью сайта random.org.
Принять участие в акции могут украинцы, которые:
- достигли совершеннолетия;
- полностью правоспособны;
- получили регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или отметку в паспорте о праве осуществления платежей по серии и номеру паспорта;
- предоставили свои данные.
В акции не участвуют депозиты:
- оформленные после завершения периода действия акции;
- оформленные к дате подачи заявки;
- не подтверждены участником акции.
Хочу разместить депозит и получить приз
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