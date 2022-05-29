Размеры помощи украинцам в Германии — Finance.ua

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Размеры помощи украинцам в Германии

Сегодня 08:02Личные финансы
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Многие украинцы, приехавшие в Германию, находятся в тяжелом финансовом положении из-за потери источника дохода и доступа к сбережениям. Со своей стороны Германия поддерживает людей, спасающихся от войны в Украине, и дает возможность обратиться в государственные учреждения за материальной помощью.
Уже с 1 июня все трудоспособные украинцы, нашедшие убежище от войны в Германии и получившие статус временной защиты, имеют право на получение пособия по безработице II (Arbeitslosengeld II или ALG II, также известное как Hartz IV или SGB II).
Чтобы получить помощь, следует обратиться в Центр занятости (Jobcenter) по месту жительства.
Также необходимо соответствовать следующим требованиям:
  • быть работоспособным;
  • находиться в тяжелом финансовом положении;
  • быть старше 15 лет и не достичь пенсионного возраста;
  • жить в Германии.
Если с вами в одном хозяйстве проживают дети младше 15 лет и/или нетрудоспособные лица, вы также можете получать социальную помощь и на них. Немцы называют это «сообществом потребностей».

Размеры помощи в 2022 году

  • взрослый, проживающий сам — 449 €;
  • пары, семья (каждому) — 404 €;
  • дети до 5 лет — 285 €;
  • дети от 6 до 13 лет — 311 €;
  • дети от 14 до 17 лет — 376 €;
  • дети от 18 до 25 лет, не работающие и проживающие с родителями — 360 €.
Кроме того, оказывается помощь школьникам, чтобы помочь купить все необходимое для школы:
  • в первой половине учебного года, единовременно — 104 €;
  • во второй половине учебного года, единовременно — 52 €.
Как получатель пособия по безработице вы обязательно застрахованы в системе медицинского страхования и страхования долгосрочного ухода.
Вы должны сами выбрать компанию, предоставляющую медицинское страхование, и отправить предварительный договор в Центр занятости.
Также для получения пособия необходимо открыть счет в немецком банке и уведомить его номер в Центр занятости.
Самая важная задача центров занятости — помочь вам в вашей интеграции на рынке труда. Об этом обязательно расскажут сотрудники центра занятости и предложат соответствующие вакансии.
Вам также могут быть возмещены расходы по рассылке резюме для получения работы.
Если вам нужны дополнительные знания и навыки, вам могут быть предложены возможности обучения и повышения квалификации.
Читайте больше в нашем материале:

Пособие по безработице в Германии

По материалам: Finance.ua
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