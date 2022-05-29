Размеры помощи украинцам в Германии — Finance.ua

Размеры помощи украинцам в Германии

Сегодня 08:02 — Личные финансы

Многие украинцы, приехавшие в Германию, находятся в тяжелом финансовом положении из-за потери источника дохода и доступа к сбережениям. Со своей стороны Германия поддерживает людей, спасающихся от войны в Украине, и дает возможность обратиться в государственные учреждения за материальной помощью.

Уже с 1 июня все трудоспособные украинцы, нашедшие убежище от войны в Германии и получившие статус временной защиты, имеют право на получение пособия по безработице II (Arbeitslosengeld II или ALG II, также известное как Hartz IV или SGB II).

Чтобы получить помощь, следует обратиться в Центр занятости (Jobcenter) по месту жительства.

Также необходимо соответствовать следующим требованиям:

быть работоспособным;

находиться в тяжелом финансовом положении;

быть старше 15 лет и не достичь пенсионного возраста;

жить в Германии.

Если с вами в одном хозяйстве проживают дети младше 15 лет и/или нетрудоспособные лица, вы также можете получать социальную помощь и на них. Немцы называют это «сообществом потребностей».

Размеры помощи в 2022 году

взрослый, проживающий сам — 449 €;

пары, семья (каждому) — 404 €;

дети до 5 лет — 285 €;

дети от 6 до 13 лет — 311 €;

дети от 14 до 17 лет — 376 €;

дети от 18 до 25 лет, не работающие и проживающие с родителями — 360 €.

Кроме того, оказывается помощь школьникам, чтобы помочь купить все необходимое для школы:

в первой половине учебного года, единовременно — 104 €;

во второй половине учебного года, единовременно — 52 €.

Как получатель пособия по безработице вы обязательно застрахованы в системе медицинского страхования и страхования долгосрочного ухода.

Вы должны сами выбрать компанию, предоставляющую медицинское страхование, и отправить предварительный договор в Центр занятости.

Также для получения пособия необходимо открыть счет в немецком банке и уведомить его номер в Центр занятости.

Самая важная задача центров занятости — помочь вам в вашей интеграции на рынке труда. Об этом обязательно расскажут сотрудники центра занятости и предложат соответствующие вакансии.

Вам также могут быть возмещены расходы по рассылке резюме для получения работы.

Если вам нужны дополнительные знания и навыки, вам могут быть предложены возможности обучения и повышения квалификации.

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