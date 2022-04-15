Раздавать квартиры беженцам нет возможности, но разрабатываем ипотечную программу - Садовый — Finance.ua

Раздавать квартиры беженцам нет возможности, но разрабатываем ипотечную программу - Садовый

Сегодня 08:29 — Недвижимость

Раздавать квартиры беженцам нет возможности, но разрабатываем ипотечную программу - Садовый

Во Львове на данный момент разрабатывается проект, который поможет обеспечить беженцев жильем. Это будет ипотечная программа, которую вскоре начнут реализовать.

Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в настоящее время строительная отрасль города возобновляет свою работу.

Садовый подчеркнул, что сейчас очень большие трудности со строительными материалами. Впрочем, самая большая проблема — финансирование.

По словам городского головы, строительная отрасль нуждается в «долгих деньгах». То есть это должны быть средства либо под 0%, либо под символический процент.

«Раздавать квартиры беженцам нет возможности, но мы разрабатываем ипотечную программу», — заявил Садовый.

Он отметил, что это большая пилотная программа, которую планируется внедрить во Львове уже с лета 2022 года. В то же время разрабатывают ее совместно с:

Министерством развития общин и территорий Украины;

Национальным банком Украины;

государственными банками;

Европейским банком реконструкции и развития;

Европейским инвестиционным банком;

ООН.

Кроме того, Садовый отметил, что ситуация на фронте оказывает очень большое влияние, поскольку западные банки не готовы вкладывать свои деньги во время войны. Впрочем, он подчеркнул, что свою «домашнюю работу» нужно делать, чем они и занимаются.

«Говоря об украинских банках, думаю, готовность будет. На следующей неделе запланировали большое совещание во Львове с представителями многих ведомств. Считаю, что уже после Пасхи сможем делать какие-то шаги», — добавил городской голова.

Справка Finance.ua:

ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что украинцы, которые из-за войны лишились жилья, смогут получить от государства компенсацию в виде новых квартир;

Кабинет Министров уже выделил 1 млрд грн из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.



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