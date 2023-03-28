Разблокирование портов даст Украине 10% к ВВП и 135 миллиардов гривен налоговых поступлений — ФРУ — Finance.ua
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Разблокирование портов даст Украине 10% к ВВП и 135 миллиардов гривен налоговых поступлений — ФРУ

Казна и Политика
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Разблокирование экспорта через морские порты — один из ключевых вызовов для Украины и мира, и победа на море станет фундаментом для восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.
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Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест. Об этом говорится в исследовании на сайте Федерации работодателей Украины.
«Полная разблокировка портов даст Украине 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки и 135 млрд грн налоговых поступлений в год. Кроме того, это даст восстановление 0,5 млн рабочих мест, удешевление логистики и восстановление морского импорта угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2023-24 гг.», — говорится в исследовании.
Федерация подчеркнула: пока Украина потеряла более 60% товарооборота из-за блокирования портов, россия наращивает товарооборот через порты: в 2022 году она перевезла более 250 млн тонн, что почти на 3% больше, чем годом ранее.
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В ФРУ указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и наши партнеры, ведь восстановление экономики позволит Украине нарастить внутреннее финансирование военных расходов, а мировым странам — нарастить в нашу страну импорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, благодаря восстановлению рабочих мест снизится экономическое давление в странах, принимающих украинских беженцев. Именно поэтому Украина совместно с ООН, Турцией и ИМО, а также благодаря скоординированному с международными партнерами санкционному давлению должна разблокировать свободное судоходство в Черном море.
«В случае невозможности полной деблокады портов, применить зеркальные механизмы к азово-черноморским портам россии. А именно — блокада всех грузов, кроме агропродукции, полная проверка всех судов, следующих в россию/анексированные территории Украины, а также объявление всех акваторий портов россии — зоной военных рисков», — резюмируют в ФРУ.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если рф не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские — они могут перевозить военные грузы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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