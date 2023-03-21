После продления зерновой сделки цены на пшеницу стали снижаться — Finance.ua

После продления зерновой сделки цены на пшеницу стали снижаться Сегодня 07:10 — Аграрный рынок

После продления зерновой сделки цены на пшеницу стали снижаться

После возобновления зерновой сделки, позволяющей Украине безопасно экспортировать зерно из ключевых черноморских портов, пшеница стала дешеветь.

Два основных товара, которые поставляются в рамках сделки, — это пшеница и кукуруза, стоимость которых также снизилась, пишет Вloomberg

Полномасштабное вторжение россии в Украину привело к стремительному росту цен на пшеницу по всему миру из-за опасений серьезных сбоев в поставках. После продолжения действия зерновой сделки, цена продовольственной культуры по всему миру стала снижаться.

К примеру, цена на пшеницу в Чикаго упала на 1,7% до 6,985 долларов США за бушель, а кукуруза подешевела на 1,1% до 6,275 долларов за бушель, что стало первым падением за пять сессий.

Несмотря на снижение цены, расхождения между россией и Украиной относительно продолжительности зерновой инициативы, могут вновь спровоцировать подорожание зерна.

«Если он (зерновой коридор) продлится всего 60 дней, то закончится непосредственно перед уборкой озимых культур в Украине. На тот момент россия, скорее всего, будет иметь больше возможностей для переговоров, потому что мир больше потребует украинского зерна с точки зрения сезона. Если это было 120 дней, по крайней мере, охватывает начальный период сбора урожая», — сказал Деннис Вознесенски, аналитик по сельскому хозяйству Rabobank Group.

Напомним, Украина достигла договоренностей с Турцией и ООН о продлении зерновой сделки на 120 дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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