После продления зерновой сделки цены на пшеницу стали снижаться — Finance.ua

После продления зерновой сделки цены на пшеницу стали снижаться
После возобновления зерновой сделки, позволяющей Украине безопасно экспортировать зерно из ключевых черноморских портов, пшеница стала дешеветь.
Два основных товара, которые поставляются в рамках сделки, — это пшеница и кукуруза, стоимость которых также снизилась, пишет Вloomberg.
Полномасштабное вторжение россии в Украину привело к стремительному росту цен на пшеницу по всему миру из-за опасений серьезных сбоев в поставках. После продолжения действия зерновой сделки, цена продовольственной культуры по всему миру стала снижаться.
К примеру, цена на пшеницу в Чикаго упала на 1,7% до 6,985 долларов США за бушель, а кукуруза подешевела на 1,1% до 6,275 долларов за бушель, что стало первым падением за пять сессий.
Несмотря на снижение цены, расхождения между россией и Украиной относительно продолжительности зерновой инициативы, могут вновь спровоцировать подорожание зерна.
«Если он (зерновой коридор) продлится всего 60 дней, то закончится непосредственно перед уборкой озимых культур в Украине. На тот момент россия, скорее всего, будет иметь больше возможностей для переговоров, потому что мир больше потребует украинского зерна с точки зрения сезона. Если это было 120 дней, по крайней мере, охватывает начальный период сбора урожая», — сказал Деннис Вознесенски, аналитик по сельскому хозяйству Rabobank Group.
Напомним, Украина достигла договоренностей с Турцией и ООН о продлении зерновой сделки на 120 дней.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью