Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей
В январе в Украину было ввезено и зарегистрировано 11,5 тыс. легковых автомобилей. Показатель растаможки упал на 64% по сравнению с данными января 2022-го.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в четыре раза превысило январский рынок новых машин», — говорится в сообщении.
Топ самых популярных моделей:
- самым популярным подержанным автомобилем в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 автомобилей этой модели;
- второй результат у Volkswagen Golf — 765 шт.;
- на третьем месте Skoda Octavia — 620 шт.;
- Volkswagen Passat — 509 шт.;
- Ford Focus — 314 шт.
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в январе на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi 80 1993 года выпуска.
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