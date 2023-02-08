Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей

Личные финансы
62
Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей
Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей
В январе в Украину было ввезено и зарегистрировано 11,5 тыс. легковых автомобилей. Показатель растаможки упал на 64% по сравнению с данными января 2022-го.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Читайте также
«В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в четыре раза превысило январский рынок новых машин», — говорится в сообщении.
Топ самых популярных моделей:
  • самым популярным подержанным автомобилем в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 автомобилей этой модели;
  • второй результат у Volkswagen Golf — 765 шт.;
  • на третьем месте Skoda Octavia — 620 шт.;
  • Volkswagen Passat — 509 шт.;
  • Ford Focus — 314 шт.
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в январе на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi 80 1993 года выпуска.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.