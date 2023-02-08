Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей Сегодня 19:02 — Личные финансы

Растаможка авто в январе упала на 64% — назван топ моделей

В январе в Украину было ввезено и зарегистрировано 11,5 тыс. легковых автомобилей. Показатель растаможки упал на 64% по сравнению с данными января 2022-го.

Об этом сообщает «Укравтопром».

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«В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в четыре раза превысило январский рынок новых машин», — говорится в сообщении.

Топ самых популярных моделей:

самым популярным подержанным автомобилем в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 автомобилей этой модели;

второй результат у Volkswagen Golf — 765 шт.;

на третьем месте Skoda Octavia — 620 шт.;

Volkswagen Passat — 509 шт.;

Ford Focus — 314 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в январе на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Audi 80 1993 года выпуска.

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