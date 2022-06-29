Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото) — Finance.ua

Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото) Сегодня 23:26 — Технологии&Авто

Электрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивный седан с элегантным и динамичным дизайном. Это один из самых обтекаемых автомобилей в мире.

Опубликованы официальные фото Hyundai Ioniq 6. Обтекаемый электрический седан официально презентуют 14 июля, а его продажи стартуют в 2023 году.

Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

Размеры Hyundai Ioniq 6 2023:

Длина — 4855 мм.

Ширина — 1880 мм.

Высота — 1495 мм

Колесная база — 2950 мм.

Салон электромобиля выполнен в духе родственного Hyundai Ioniq 5, построенного на той же платформе E-GMP. На передней панели установлены два 12-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными. Подсветка напоминает неоновые лампы 80-х.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 пока не раскрыли — их объявят во время презентации модели. Впрочем, часть информации все же просочилась в интернет. Электромобиль Hyundai будет предложен в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 300-сильной версиях. Аккумулятор на 77,4 кВт∙ч позволит проехать 515 км без подзарядки.

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Фокус По материалам:

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