Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото) — Finance.ua

Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото)
Электрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивный седан с элегантным и динамичным дизайном. Это один из самых обтекаемых автомобилей в мире.
Опубликованы официальные фото Hyundai Ioniq 6. Обтекаемый электрический седан официально презентуют 14 июля, а его продажи стартуют в 2023 году.
Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.
Размеры Hyundai Ioniq 6 2023:
- Длина — 4855 мм.
- Ширина — 1880 мм.
- Высота — 1495 мм
- Колесная база — 2950 мм.
Салон электромобиля выполнен в духе родственного Hyundai Ioniq 5, построенного на той же платформе E-GMP. На передней панели установлены два 12-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными. Подсветка напоминает неоновые лампы 80-х.
Характеристики Hyundai Ioniq 6 пока не раскрыли — их объявят во время презентации модели. Впрочем, часть информации все же просочилась в интернет. Электромобиль Hyundai будет предложен в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 300-сильной версиях. Аккумулятор на 77,4 кВт∙ч позволит проехать 515 км без подзарядки.
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