Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото)

Технологии&Авто
79
Электрокар Hyundai Ioniq 6 — спортивный седан с элегантным и динамичным дизайном. Это один из самых обтекаемых автомобилей в мире.
Опубликованы официальные фото Hyundai Ioniq 6. Обтекаемый электрический седан официально презентуют 14 июля, а его продажи стартуют в 2023 году.
Рассекречен самый яркий электрокар Hyundai (фото)
Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

Размеры Hyundai Ioniq 6 2023:

  • Длина — 4855 мм.
  • Ширина — 1880 мм.
  • Высота — 1495 мм
  • Колесная база — 2950 мм.
Салон электромобиля выполнен в духе родственного Hyundai Ioniq 5, построенного на той же платформе E-GMP. На передней панели установлены два 12-дюймовых дисплея, а кнопки выполнены сенсорными. Подсветка напоминает неоновые лампы 80-х.
Характеристики Hyundai Ioniq 6 пока не раскрыли — их объявят во время презентации модели. Впрочем, часть информации все же просочилась в интернет. Электромобиль Hyundai будет предложен в заднеприводной 228-сильной и полноприводной 300-сильной версиях. Аккумулятор на 77,4 кВт∙ч позволит проехать 515 км без подзарядки.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.