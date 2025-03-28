Раскрыты технические характеристики австралийского боевого дрона Fury (фото) — Finance.ua

Раскрыты технические характеристики австралийского боевого дрона Fury (фото) Сегодня 04:27 — Финтех и Карты

Раскрыты технические характеристики австралийского боевого дрона Fury (фото)

В австралийской оборонительной среде появился новый игрок — дрон Fury от компании Anduril. Его уже рассматривают как потенциального конкурента для известного австралийского Ghost Bat от Boeing.

Испытания Fury продолжаются в рамках инициатив Королевских ВВС Австралии, а окончательное решение по принятию платформы на вооружение остается за правительством страны. Между тем Anduril активно продвигает свой беспилотник и на рынке Индо-Тихоокеанского региона, в частности, через недавнее сотрудничество с оборонным агентством Сингапура.

Fury — это беспилотный летательный аппарат класса Group 5, созданный для выполнения задач в сложных боевых условиях. Его ключевая особенность — использование программного обеспечения Lattice, которое обеспечивает автономность миссий и интеграцию с пилотируемыми и беспилотными платформами. Дрон имеет модульную конструкцию, позволяющую оперативно изменять конфигурацию сенсоров и вооружения для выполнения разведки, электронной борьбы или точечных ударов.

Следует отметить, что Fury также принимает участие в программе CCA (Collaborative Combat Aircraft) ВВС США — проекте, призванном создать автономные дроны для поддержки истребителей нового поколения. Первая демонстрация аппарата в США намечена уже на этот год. Если платформа получит одобрение в рамках CCA, она сможет выйти на международный рынок через систему Foreign Military Sales, которая откроет путь для ее экспортной поставки Австралии.

На фоне активизации конкуренции на рынке боевых беспилотников Австралия может выбрать гибридный подход — сохранить свою национальную программу дронов и одновременно интегрировать альтернативы типа Fury. Присутствие Anduril на авиасалоне Avalon свидетельствует о серьезных намерениях компании закрепиться в этом сегменте на глобальном уровне.

noworries По материалам:

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