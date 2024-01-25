Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025 — Finance.ua

Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025 Сегодня 04:13 — Технологии&Авто

Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025, Фото: Honda

Опубликованы первые официальные фото Honda Civic 2025. Массовая модель С-класса пройдет плановый фейслифтинг и будет представлена ​​в конце лета.

Об этом сообщает сайт Top Gear.

Новая Honda Civic не слишком изменилась снаружи, но стала более агрессивной и выразительной с виду. На фото у седана новая решетка радиатора и более мощный передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Также установлены тонированные фонари и колесные диски более свежего дизайна.

Фото: Honda

Салон Honda Civic 2025 не показали, но известно, что автомобиль получит новую мультимедийную систему от старшей модели Accord с увеличенным сенсорным дисплеем.

Ожидается, что новая Honda Civic сохранит двигатели нынешней модели. Автомобили продолжат оснащать 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 180 и 200 л.с., а также 212-сильной гибридной установкой. На фото попал именно гибрид. Заряженная Honda Civic Type R останется в линейке, но будет обновлена ​​отдельно.

Фокус По материалам:

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