Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025 — Finance.ua

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Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025

Технологии&Авто
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Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025
Раскрыты подробности новой Honda Civic 2025, Фото: Honda
Опубликованы первые официальные фото Honda Civic 2025. Массовая модель С-класса пройдет плановый фейслифтинг и будет представлена ​​в конце лета.
Об этом сообщает сайт Top Gear.
Новая Honda Civic не слишком изменилась снаружи, но стала более агрессивной и выразительной с виду. На фото у седана новая решетка радиатора и более мощный передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Также установлены тонированные фонари и колесные диски более свежего дизайна.
Фото: Honda
Фото: Honda
Салон Honda Civic 2025 не показали, но известно, что автомобиль получит новую мультимедийную систему от старшей модели Accord с увеличенным сенсорным дисплеем.
Ожидается, что новая Honda Civic сохранит двигатели нынешней модели. Автомобили продолжат оснащать 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 180 и 200 л.с., а также 212-сильной гибридной установкой. На фото попал именно гибрид. Заряженная Honda Civic Type R останется в линейке, но будет обновлена ​​отдельно.
По материалам:
Фокус
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