Раскрыты подробности нового флагмана Ferrari — Finance.ua

Раскрыты подробности нового флагмана Ferrari 29.10.2022, 02:10 — Технологии&Авто

Раскрыты подробности нового флагмана Ferrari

Новый флагманский гиперкар Ferrari дебютирует в октябре 2024 года.

Об этом пишут на форуме Auto Pareri. Как и в случае с предыдущей подобной моделью — LaFerrari — тираж новинки ограничат.

Внутризаводское обозначение флагмана — F250. Поначалу он будет доступен только как купе. Всего построят 599 штук: 220 — в 2025 году, 300 — в 2026-м и 79 — в 2027-м. Также в 2027-м появится трековая модификация XX для клиентской гонки — нечто вроде нынешнего FXX K.

Подобных машин сделают только 30: 20 в первый год производства и еще 10 — во второй. А в 2028 году к двухдверке с закрытым кузовом добавят родстер, в названии которого появится традиционный суффикс Spider. Его построят 199 штук: 50 в 2028-м, 79 в 2029-м и 70 в 2030-м.

Тесты начались в этом июле, но пока на дорогах обкатывают так называемые мулы. Полноценные прототипы появятся в 2023 году.

Не исключено, что некоторые технологии для гражданской модели заимствуют у нового прототипа для гонок на выносливость, который будет рассекречен уже в конце этой недели.

Напомним, нынешним летом Ferrari представила план развития до 2026 года, предусматривающий выпуск 15 новинок. Среди них и гиперкар, на который вместе с машинами коллекционной линейки Icona придется менее 5% общего объема производства марки.

Телеканал 24 По материалам:

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