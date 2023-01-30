Раскрыты первые подробности нового флагманского кроссовера Opel — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Раскрыты первые подробности нового флагманского кроссовера Opel

Технологии&Авто
0
Преемник Opel Insignia будет весьма нетипичным кроссовером наподобие Citroen C5 X. Ожидается, что модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.
В линейке Opel появится новый большой кроссовер. Флагманская модель придет на смену Opel Insignia. Эту информацию подтвердил изданию Auto Express шеф-дизайнер Opel и Vauxhall Марк Адамс.
Opel Insignia досрочно сняли с производства в 2022 году из-за резкого падения спроса. Модели D-класса сейчас теряют в популярности, ведь покупатели все чаще выбирают кроссоверы.
«Покупателям нравятся высокая посадка и чувство защищенности в кроссовере. Нашей задачей является добиться сочетания этих преимуществ с экономичностью», — отметил Марк Адамс.
По его словам, новый Opel будет довольно нетипичным кроссовером. Чтобы снизить расход топлива, автомобилю уменьшат массу и сделают его более «легковым».
Ожидается, что кроссовер Opel будет построен на платформе ЕМР2 концерна Stellantis. Он станет близким родственником Citroen C5 X — еще одного нестандартного кроссовера.
Скорее всего, новый Opel будет напоминать универсал, как и Citroen. У французского собрата должны позаимствовать и двигатели — бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л (180 л. с.), а также 225-сильную гибридную установку.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.