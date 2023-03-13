Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео) — Finance.ua
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Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео)

Технологии&Авто
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Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео)
Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео)
В интернет просочилась информация про серийный пикап Tesla Cybertruck. Подробности электрокара рассекретил один из акционеров компании Мэтью Доннеган-Раян, посетивший день инвестора Tesla. В видео Youtube он рассказал, что ему удалось узнать.
Американец смог детально изучить выставленный на мероприятии электромобиль Tesla Cybertruck, а также довольно тесно пообщался с руководством компании. Ему даже удалось измерить пикап — он достигает 5,9 м в длину и 2,15 м в ширину.
Таким образом новая Tesla Cybertruck по размерам несколько компактнее, чем Ford F-150 Raptor. Вместе с тем ее грузовая платформа длиннее — 1,85 м.
Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео)
Доступа в кузов из салона нет, но можно опустить заднее стекло. В бортах кузова нет никаких отсеков, ведь там спрятаны компоненты системы управления задними колесами (у всех Cybertruck полноуправляемое шасси). Зато есть небольшой передний багажник, хотя его погрузочный проем очень маленький.
Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео)
Электропикап Tesla Cybertruck предложат исключительно с полным приводом, хотя ранее был анонсирован и заднеприводной вариант. Запланированы версии с двумя и тремя моторами. Кроме того, стало известно, что у модели 48-вольтное электрооборудование, а ее базовая комплектация включает пневмоподвеску.
Ранее стало известно, что топовая Tesla Cybertruck сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 210 км/ч. Пикап будет способен буксировать 6,3-тонный прицеп и проезжать 800 км без подзарядки.
По материалам:
Фокус
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