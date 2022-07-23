Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото)

Технологии&Авто
15
Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото)
Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото), autohome.com.cn
Первый автомобиль Xiaomi дебютирует в этом году. Прототип модели должны показать в августе на масштабном мероприятии, а затем стартуют его масштабные испытания.
Об этом пишет китайский сайт Sina Tech.
Появились первые подробности новой модели. Это будет электрический седан стоимостью от 150 до 300 тысяч юаней ($25 000 — 40 000). По предварительным данным, его запас хода составляет 800 км. Электромобиль Xiaomi также планируют оснастить инновационным автопилотом третьего уровня, позволяющим водителю не держать руки на руле.
Ранее в интернет попали изображения модели. Электрокар Xiaomi отличается хлестким обтекаемым дизайном, а задняя дверь открывается против движения.
Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото)
autohome.com.cn
Напомним, что автомобильное подразделение Xiaomi было создано в прошлом году. Его штат уже насчитывает более 300 человек, а уставный капитал — 1,55 миллиарда долларов. В ближайшие 10 лет в автомобильный бизнес Xiaomi вложат еще 10 миллиардов долларов и разработают четыре разные модели электрокаров.
Производство автомобилей стартует в 2024 году. Сейчас в пригороде Пекина Ичжуани строят современное предприятие, способное выпускать по 300 тысяч машин ежегодно.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.