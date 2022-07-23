Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото) — Finance.ua

Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото) Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Раскрыли новые подробности о первом автомобиле Xiaomi (фото), autohome.com.cn

Первый автомобиль Xiaomi дебютирует в этом году. Прототип модели должны показать в августе на масштабном мероприятии, а затем стартуют его масштабные испытания.

Об этом пишет китайский сайт Sina Tech.

Появились первые подробности новой модели. Это будет электрический седан стоимостью от 150 до 300 тысяч юаней ($25 000 — 40 000). По предварительным данным, его запас хода составляет 800 км. Электромобиль Xiaomi также планируют оснастить инновационным автопилотом третьего уровня, позволяющим водителю не держать руки на руле.

Ранее в интернет попали изображения модели. Электрокар Xiaomi отличается хлестким обтекаемым дизайном, а задняя дверь открывается против движения.

autohome.com.cn

Напомним, что автомобильное подразделение Xiaomi было создано в прошлом году. Его штат уже насчитывает более 300 человек, а уставный капитал — 1,55 миллиарда долларов. В ближайшие 10 лет в автомобильный бизнес Xiaomi вложат еще 10 миллиардов долларов и разработают четыре разные модели электрокаров.

Производство автомобилей стартует в 2024 году. Сейчас в пригороде Пекина Ичжуани строят современное предприятие, способное выпускать по 300 тысяч машин ежегодно.

Фокус По материалам:

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