Ракетная атака на Львов нанесла ущерб на 1 миллиард гривен — Finance.ua

Ракетная атака на Львов нанесла ущерб на 1 миллиард гривен Сегодня 20:40 — Личные финансы

Ракетная атака на Львов нанесла ущерб на 1 миллиард гривен, lv.dsns.gov.ua

Общая сумма ущерба, нанесенного российской ракетной атакой на Львов 4 сентября, составляет около 1 млрд гривен.

Об этом во время пленарного заседания сессии горсовета сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

«Во Львове еще подсчитывают точные убытки, нанесенные общине в результате вражеской атаки на город 4 сентября. Но уже предварительно можно сказать, что речь идет о минимум миллиарде гривен», — сказал он.

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Эпицентром атаки стали два района Львова — Франковский и Железнодорожный. В общей сложности повреждено 189 домов, из них 19 являются памятниками архитектуры. Выбито 3446 окон.

В общей сложности значительные разрушения получил 21 дом, 52 квартиры вообще непригодны для проживания.

«Осмотр квартир на наличие разрушений продолжается. Составлено 490 актов визуального осмотра, 460 помещений уже обследовано на наличие поврежденных окон и входных дверей. На компенсацию за поврежденные окна и входные двери поступило 44 заявления», — говорится в сообщении Львовского городского совета.

Компенации

Как отмечается, город помогает жителям, жилье которых разрушено или повреждено в результате вражеской атаки. В частности, нуждающимся помогли с временным бесплатным жильем. Жителям, потерявшим свои квартиры в результате вражеской атаки, город будет оплачивать аренду жилья. Речь идет о компенсациях в 10 тыс. грн, 12 тыс. грн и 15 тыс. грн в соответствии с тем, какое жилье у них было разрушено: 1-, 2- или 3-комнатные квартиры.

Если жилье уцелело, но есть выбитые окна или входные двери — люди получат средства на их замену: до 12 тыс. грн за одно выбитое окно и до 8 тыс. грн за поврежденные входные двери.

Если же из-за тушения пожаров квартиру залили, владелец получит компенсацию в размере 15 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, на рассвете 4 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате атаки семь человек погибли, 66, из которых десять детей, пострадали.

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