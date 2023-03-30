Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса

Фондовый рынок
72
Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса
Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса
Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.
Об этом говорится в заявлении, которое группа обнародовала в четверг.
Согласно заявлению, группа RBI «продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами».
Читайте также
Группа добавила, что обязуется и дальше уменьшать свою бизнесактивность в россии, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные соглашения.
«Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в россии согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес-активности в россии», — добавили в заявлении.
Место для вашей рекламы
Ранее в этом месяце источники агентства Reuters сообщили, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в россии.
Читайте также
Кроме того, инвесторы потребовали от Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в россии.
Санкционный орган США также начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International через его представительство в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.