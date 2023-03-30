Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса — Finance.ua

Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Raiffeisen планирует продажу или отделение российского бизнеса

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.

Об этом говорится в заявлении, которое группа обнародовала в четверг.

Согласно заявлению, группа RBI «продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или отделению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами».

Читайте также Австрийские инвесторы склоняют Raiffeisen выйти из рф

Группа добавила, что обязуется и дальше уменьшать свою бизнесактивность в россии, в то время как она продолжит продвигать такие потенциальные соглашения.

«Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в россии согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес-активности в россии», — добавили в заявлении.

Ранее в этом месяце источники агентства Reuters сообщили, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в россии.

Кроме того, инвесторы потребовали от Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в россии.

Санкционный орган США также начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International через его представительство в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.