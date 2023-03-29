Австрийские инвесторы склоняют Raiffeisen выйти из рф — Finance.ua

Австрийские инвесторы склоняют Raiffeisen выйти из рф Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Австрийская ассоциация инвесторов требует от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International сделать четкие заявления по поводу дальнейшей работы на российском рынке, передает Banker со ссылкой на АРА.

«Правление RBI должно четко сформулировать стратегию в отношении рф на годовом собрании акционеров: либо «выход» из россии на приемлемых для акционеров условиях, либо «остаться и объяснить», — подчеркнул председатель правления IVA Флориан Бекерманн.

По его словам, молчание руководства «загоняет банк во все более опасный для репутации угол». Он также добавил, что в случае выхода из рф в интересах акционеров нужно будет также провести внеочередное общее собрание акционеров RBI.

В Ассоциации австрийских инвесторов отметили, что неопределенность будущего бизнеса Raiffeisen Bank International в россии негативно влияет на свободное обращение акций и ставит под угрозу возобновление цен на них.

Справка Finance.ua:

23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в россии и официальное признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» через свое представительство в рф;

в Райффайзен Банке прокомментировали обвинения от НАПК. По запросу Finance.ua пресс-служба Райффайзен Банка предоставила такой комментарий: «Это никак не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не отражается на его деятельности»;

Национальный банк Украины озабочен возможной стратегией выхода Raiffeisen Bank International с российского рынка путем обмена активов его российского дочернего банка на подсанкционный Сбербанк в Австрии.

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