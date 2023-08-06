Ради евроинтеграции Украине придется сократить некоторые отрасли агропроизводства — Finance.ua

Ради евроинтеграции Украине придется сократить некоторые отрасли агропроизводства Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В рамках евроинтеграции Украине придется намеренно сократить объемы производства в некоторых отраслях агросектора.

«Возможно, будет рассматриваться какое-то ограничение производства, которое будет работать по площади», — отметила экс-посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева.

С похожей ситуацией столкнулась соседняя страна-участник ЕС Польша — ей приходится производить меньше молока и молокопродуктов, чтобы не доставлять хлопот другим членам Евросообщества.

«Будучи частью ЕС, мы ограничены определенными рамками. Например, мы не можем производить столько молока и молочной продукции, сколько нам хотелось бы, поскольку это повлияет на другие рынки, — рассказал корреспонденту УНИАН в Брюсселе польский депутат Европейского парламента Витольд Ян Ващиковский.

По мнению Трофимцевой, нашему государству необходимо активно участвовать в обсуждениях относительно того, как в ближайшее время будет выглядеть аграрная политика ЕС, и максимально эффективно отстаивать собственные интересы.

«Если оставить европейскую агрополитику в том формате, который есть сейчас, то все понимают (и ЕС тоже), что они нас „не потянут“», — подчеркнула она.

Европейская политика направлена, в первую очередь, на поддержку и развитие относительно небольших землевладельцев, которые никак не сравнимы с украинскими крупными и средними аграрными формированиями с посевными площадями в сотни, тысячи и даже десятки тысяч гектаров.

К тому же, стоимость производства на огромных площадях и плодородных украинских почвах — копейки, по сравнению с выращиванием сельхозкультур на каменистых склонах гор, например, во Франции. Поэтому чтобы Украина не убрала таких производителей с рынка, участники ЕС будут ограничивать или запрещать наш экспорт еще на этапе присоединения Украины к Евросоюзу.

В нашей стране под удар могут попасть наиболее прибыльные отрасли украинского сельхозпроизводства — в частности мукомольный комплекс, птицеводство, выращивание плодово-овощной продукции. Поэтому вопрос, каким европейцы видят будущее украинской «аграрки», следует поднимать уже сейчас, находясь еще в начале своего пути в ЕС, чтобы потом не было неприятного сюрприза.

УНІАН По материалам:

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