Рада за год рассмотрела почти тысячу законопроектов — Finance.ua

Рада за год рассмотрела почти тысячу законопроектов Сегодня 06:36 — Казна и Политика

Рада за год рассмотрела почти тысячу законопроектов

В течение 2022 года Верховная Рада отработала 49 пленарных дней, в ходе которых было рассмотрено 975 законопроектов.

Об этом представитель Кабинета Министров в ВР Тарас Мельничук сообщил в Телеграме

«В Верховной Раде Украины за 2022 год состоялось 49 пленарных дней, во время которых Верховной Радой Украины было рассмотрено 975 законопроектов», — отметил он.

Представитель правительства проинформировал, что народные депутаты приняли в первом чтении 87 проектов. Кроме того, было принято 399 законов.

Мельничук уточнил, что значительную часть принятых документов составляют инициативы Кабинета Министров.

В частности, по его словам, парламент в течение года рассмотрел 173 правительственных законопроекта (18% от общего числа рассмотренных), принял в первом чтении 29 проектов законов (33% от общего количества принятых в первом чтении), а также принял 89 законов (22% от общего числа принятых законодательных актов).

Напомним, Верховная Рада в период действия военного положения работает в режиме непрерывного пленарного заседания.

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Укрінформ По материалам:

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