Рада разрешила увольнять членов наблюдательных советов за неприбытие на работу — Finance.ua

Рада разрешила увольнять членов наблюдательных советов за неприбытие на работу

Вчера 16:19 — Казна и Политика

Рада разрешила увольнять членов наблюдательных советов за неприбытие на работу

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 7176, предусматривающий автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней.

Документ был поддержан 286 народными депутатами.

Документ расширяет основания для увольнения иностранных специалистов из наблюдательных советов украинских государственных банков и компаний.

Органы управления компаний и банков, в которых государству принадлежит доля более 50%, обяжут осуществлять мониторинг имеющихся и потенциальных угроз безопасности и создания условий для выявления и принятия мер по их нейтрализации.

Перечень мер по выполнению этого поручения будет определяться по решению субъекта управления госкомпании или банка.

Пример такого мероприятия — определение исключительного места исполнения обязанностей руководства и членов наблюдательного совета. В случае, если они безотлагательно (но не позднее 48 часов) не прибудут по указанному адресу, их могут досрочно уволить без выплаты компенсации, независимо от срока действия контракта или других договоров.

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