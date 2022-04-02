Рада разрешила увольнять членов наблюдательных советов за неприбытие на работу — Finance.ua

Рада разрешила увольнять членов наблюдательных советов за неприбытие на работу
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 7176, предусматривающий автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней.
Документ был поддержан 286 народными депутатами.
Документ расширяет основания для увольнения иностранных специалистов из наблюдательных советов украинских государственных банков и компаний.
Органы управления компаний и банков, в которых государству принадлежит доля более 50%, обяжут осуществлять мониторинг имеющихся и потенциальных угроз безопасности и создания условий для выявления и принятия мер по их нейтрализации.
Перечень мер по выполнению этого поручения будет определяться по решению субъекта управления госкомпании или банка.
Пример такого мероприятия — определение исключительного места исполнения обязанностей руководства и членов наблюдательного совета. В случае, если они безотлагательно (но не позднее 48 часов) не прибудут по указанному адресу, их могут досрочно уволить без выплаты компенсации, независимо от срока действия контракта или других договоров.