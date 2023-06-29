Рада ратифицировала три экономических соглашения с ЕС — Finance.ua
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Рада ратифицировала три экономических соглашения с ЕС

Казна и Политика
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Рада ратифицировала три экономических соглашения с ЕС
Рада ратифицировала три экономических соглашения с ЕС
Верховная Рада на заседании в четверг, 29 июня, ратифицировала несколько важных соглашений с Евросоюзом в сфере экономики.
Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
В частности, парламент принял в целом следующие законопроекты:
  • № 0207 — о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в программе «Единый рынок»;
  • № 0198 — о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС об участии Украины в Программе для сотрудничества в таможенной сфере;
  • № 0203 — о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС по участию Украины в программе для сотрудничества в области налогообложения «Fiscalis».
Напомним, правительство Украины приняло постановление «О внесении изменения в Порядок ведения украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности», проект которого разработало Министерство финансов для обеспечения имплементации в украинское законодательство положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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