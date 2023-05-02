Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца — Finance.ua

Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца, Фото: 4studio.com.ua

Верховная Рада во вторник, 2 мая, продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней с 20 мая 2023 года.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

до 18 августа 2023 года. Это уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабного вторжения России, Теперь мобилизация и военное положение будут действовать. Это уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабного вторжения России, написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

Продление военного положения поддержали 324 народных депутата, а мобилизации — 333 парламентария.

Справка Finance.ua:

1 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты № 9259 и № 9260 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине;

с начала российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, запрещающая военнообязанным выезжать из страны, кроме особых исключений;

режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. В последний раз он был продлен до 20 мая.



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