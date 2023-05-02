Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца — Finance.ua
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Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца

Казна и Политика
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Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца
Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца, Фото: 4studio.com.ua
Верховная Рада во вторник, 2 мая, продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней с 20 мая 2023 года.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Теперь мобилизация и военное положение будут действовать до 18 августа 2023 года. Это уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабного вторжения России, написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.
Продление военного положения поддержали 324 народных депутата, а мобилизации — 333 парламентария.

Справка Finance.ua:

  • 1 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты № 9259 и № 9260 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в Украине;
  • с начала российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, запрещающая военнообязанным выезжать из страны, кроме особых исключений;
  • режим военного положения действует в Украине с 24 февраля 2022 года. В последний раз он был продлен до 20 мая.
По материалам:
Finance.ua
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